« Le rêve américain » : Bouna Ndiaye et Jeremy Medjana font l’objet d’un Biopic !! Exprimez-vous nono001Ah mince j'avais écrit quelque chose dans ma session mais j'ai dû tout effacer en rajoutant le lien de la vidéo ^^ Je remets ce que j'avais initialement mis en résumé, les noms de Bouna Ndiaye et Jeremy Medjana doivent parler à tous ceux qui sillonnaient ou qui sillonnent encore les évènements basket, de leurs passés de basketteurs (javais vu jouer Bouna avec le Vésinet à l'époque) à la grande aventure internationale avec La Slam Nation, Kadour Ziani et Abdoul Bamba en tète, leur agence comsport représente de nombreux joueurs, Rudy, Wemby ou encore Batman. Les acteurs choisis ne sont pas des peintres en plus, Quenard et Zadi semblent bien faire le job et ont déjà prouvé que leur duo fonctionnait parfaitement par le passé. Tous au ciné le 18 !!9.02.2026 - 17:45Répondre 0
Je remets ce que j'avais initialement mis en résumé, les noms de Bouna Ndiaye et Jeremy Medjana doivent parler à tous ceux qui sillonnaient ou qui sillonnent encore les évènements basket, de leurs passés de basketteurs (javais vu jouer Bouna avec le Vésinet à l'époque) à la grande aventure internationale avec La Slam Nation, Kadour Ziani et Abdoul Bamba en tète, leur agence comsport représente de nombreux joueurs, Rudy, Wemby ou encore Batman.
Les acteurs choisis ne sont pas des peintres en plus, Quenard et Zadi semblent bien faire le job et ont déjà prouvé que leur duo fonctionnait parfaitement par le passé.
Tous au ciné le 18 !!