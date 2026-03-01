Et si « Kevin Durant » (ou le type qui s’est fait passer pour lui) avait raison sur Alperen Sengun ?

Le Turc est quand même problématique. Pour rappel, La personne qui se faisait passer pour Kevin Durant (ou KD lui-même, allez savoir) insistait sur le fait qu'Alperen Sengun ne peut ni shooter, ni défendre. C'est presque factuel à ce stade. Le pivot n'est effectivement pas une menace à trois-points (29% derrière l'arc) et, même s'il a fait des progrès en défense, il reste relativement mauvais de ce côté du parquet.

C'est aussi un joueur assez inefficace. Il est lun des moins adroits parmi les scoreurs à 20 points de moyenne cette saison en se référant au True Shooting %. Seuls Dillon Brooks et Shaedon Sharpe font pire que lui.

Sengun rate par exemple continuellement un paquet de petits tirs près du cercle dès qu'il y a un contact. Il ets à 49% de réussite en prenant essentiellement des tentatives dans la raquette. C'est évidemment un All-Star et un bon joueur capable d'apporter de la taille, de la densité physique, des points, des rebonds et des passes. Mais ses lacunes restent les mêmes alors qu'une évolution est attendue.