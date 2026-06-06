Qui pour renforcer les Spurs cet été ?

On est en pleines finales NBA et j'ai beau apprécier le spectacle proposé, je ne peux pas m'empêcher de me projeter avec ces jeunes éperons.

La fenêtre de titre est ouverte maintenant

San Antonio possède presque tous ces joueurs majeurs sous contrat l'année prochaine. Le seul futur agent libre qui fait partie de la rotation étant Harrison Barnes. Ils seront, avec 11 joueurs sous contrat, 15 millions sous le cap, 55 millions sous le premier apron et 70 sous le second. 12 joueurs sous contrat s'ils conservent leur premier tour de draft qui aura un salaire à 4 millions.

Avant l'extension de Victor en 2027, les Spurs doivent absolument profiter de l'ENORME avantage concurrentiel qui est le leur en possédant Harper, Castle et Wembanyama sous contrat rookie.

S'il y a des failles dans cet effectif, elles semblent être le manque de taille/physique sur les ailes et de fiabilité sur les shoots ouverts à 3 points.

Pour y remédier, les Spurs peuvent identifier LE joueur idoine et monter un trade pour l'accueillir (si vous en avez en tête, je serais curieux de les connaître). Cependant, vu l'explosion de leur masse salariale dans les prochaines années, le front office préférera peut-être conserver ses picks en espérant trouver à la draft des joueurs de bon niveau qu'il paieront à bas prix.

Copier le modèle Thunder

J'imagine assez facilement le GM Brian Wright imiter Sam Presti quand ce dernier, profitant d'avoir Jalen Williams et Chet Holmgren sous contrat rookie, a offert un gros contrat à Hartenstein à l'été 2024. Et parmi les free agents de l'été, il y en a un qui me paraît cocher toutes les cases : Rui Hachimura.

L'ailier japonais des Lakers est unrestricted free agent et pendant que Rob Pelinka va se creuser la tête pour trouver une solution aux prolongations de contrat d'Austin Reaves et LeBron James, San Antonio peut se permettre de surpayer Hachimura pour le chiper à Los Angeles.

Et si San Antonio veut double down sur un ailier grand capable de mettre ses tirs ouverts, Dean Wade est également unrestricted free agent.

Quand je vois l'effectif des Spurs, je me dis que Wade et Hachimura (surtout Hachimura) sont deux joueurs qui, discrètement, peuvent faire passer un cap aux champions de l'ouest, un peu comme l'avaient fait Hartenstein et Caruso à Oklahoma City.

En plus d'Hachimura qui me parait un no brainer, j'avais imaginé un coup un peu plus risqué et un peu plus vicieux: Peyton Watson. Il sera restricted free agent et on parle d'un contrat de 80 millions sur 4 ans (soit 15% du cap). Les Spurs pourraient tenter de le faire signer en lui proposant un plus gros contrat. S'il décide de rejoindre San Antonio, tant mieux, ça ajoute un profil qui n'existe pas dans le roster. Si les Nuggets s'alignent, tant mieux, ça fait grimper la masse salariale d'un adversaire direct pour le titre.

* Pour info, Hachimura avait le même salaire qu'Harrison Barnes cette saison (12% du cap soit 18M) et Dean Wade était à 4% du cap soit 6M.