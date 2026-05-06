Les playoffs 2026 sont nuls !

Derrière le titre provocateur, un sentiment réel, je trouve ces playoffs très faibles. J'avais pourtant fait une pause NBA d'un peu plus d'un mois avant le début du play-in et était donc hypé à l'idée de revoir les meilleures équipes du monde s'affronter. Les meilleures équipes... Et les meilleurs joueurs. Et la raison de ma déception vient probablement de là.
Qu'ont fait les meilleurs joueurs du monde pendant ces playoffs ?
Pour me faciliter la tâche, j'ai pris les 20 premiers (soit les 3 premier tiers) du classement BasketSession top 50 des meilleurs joueurs NBA.
N°1: Jokic: Éliminé et pas au niveau attendu. 🔴
N°2: SGA: Bien sans avoir besoin de faire plus. 🟢
N°3: Luka: Blessé 🔴
N°4: Giannis: Pas en playoffs 🟥
N°5: Victor: Bien mais en phase d'apprentissage et ça se sent 🟡
N°6: Edwards: Blessé 🟠
N°7: Curry: Pas en playoffs 🟥
N°8: Kawhi: Pas en playoffs 🟥
N°9: Cade: Bien mais reviens de blessure et ça se sent 🟡
N°10: Mitchell: Pas au niveau attendu 🟠
N°11: Brown: Éliminé et pas au niveau attendu 🔴
N°12: KD: Éliminé et blessé 🔴
N°13: Brunson: Pas au niveau attendu 🟠
N°14: Booker: Éliminé et pas au niveau attendu 🔴
N°15: Maxey: Bien 🟢
N°16: J-Dub: Blessé 🟠
N°17: Murray: Éliminé et pas au niveau attendu 🔴
N°18: Harden: La fameuse phrase de Théo 🟠
N°19: KAT: Bien 🟢
N°20: Tatum: Éliminé et blessé 🔴
*Pour rappel, les tiers de BasketSession sont : 1 les fantastiques, 2 les superstars, 3 les all-stars qui feraient de superbes deuxièmes options.
Quand j'émets le jugement "pas au niveau attendu", c'est en prenant comme critère ces tiers et non mes attentes personnelles vis-à-vis du joueur.
Alors vous aurez sûrement quelques petits désaccords avec mes jugements individuels mais dans l'ensemble, je pense que l'écart ne sera pas immense.
La déception que je ressens sur le niveau de jeu de ces playoffs vient probablement du fait que la grande majorité des meilleurs joueurs du monde n'offrent pas ou ne peuvent pas nous offrir le maximum de leur potentiel et la qualité globale s'en ressent fortement.
Après pour ce qui est des blessures, bien sûr, ça affecte le jeu. La série Lakers/Rockets étaient extrêmement faible pour une série de playoffs parce qu'il manquait 3 des 4 ou 5 meilleurs joueurs des deux équipes, et que de base ce sont deux équipes qui ne sont pas flamboyante au delà de ces quelques joueurs. Et évidemment l'absence de Doncic au 2ème rend la série sans intérêt puisqu'elle transforme un duel qui était déjà déséquilibré avec les 2 équipes au complet en un probable carnage.
Mais sur le reste, je trouve que
1. on a vu de belles séries avec des rebondissements et des moments forts.
2. le niveau des principaux contenders me semble supérieur aux années passées. L'an passé OKC déjouait souvent mais s'en est sorti parce que la concurrence n'était soit pas suffisante, soit a subit des coups du sort au pire moment, l'année précédente Boston a marché sur un champ de ruine à l'est puis dégommé des Mavs rincés en finales, l'année d'avant Denver a été champion sans jouer une seule équipe à + de 50W, etc.
Là, on verra sur la fin mais je pense que les possible confrontations entre Thunder et Spurs, et même les Knicks qui montent en puissance au bon moment, voir Minnesota s'ils tiennent le coup et qu'Ant peut retrouver une grande partie de ses capacités, pourrait nous offrir des séries d'un niveau qu'on a pas connu les dernières années.
Je suis d'autant plus déçu qu'en saison régulière, j'ai vu pas mal de matchs de haut niveau qui m'ont bien plus emballés que n'importe lequel de ces playoffs pour l'instant (y compris les games 7).
Enfin il est loin d'être le seul responsable de l'élimination des Nuggets cela dit.