Les playoffs 2026 sont nuls !

Derrière le titre provocateur, un sentiment réel, je trouve ces playoffs très faibles. J'avais pourtant fait une pause NBA d'un peu plus d'un mois avant le début du play-in et était donc hypé à l'idée de revoir les meilleures équipes du monde s'affronter. Les meilleures équipes... Et les meilleurs joueurs. Et la raison de ma déception vient probablement de là.

Qu'ont fait les meilleurs joueurs du monde pendant ces playoffs ?

Pour me faciliter la tâche, j'ai pris les 20 premiers (soit les 3 premier tiers) du classement BasketSession top 50 des meilleurs joueurs NBA.

N°1: Jokic: Éliminé et pas au niveau attendu. 🔴

N°2: SGA: Bien sans avoir besoin de faire plus. 🟢

N°3: Luka: Blessé 🔴

N°4: Giannis: Pas en playoffs 🟥

N°5: Victor: Bien mais en phase d'apprentissage et ça se sent 🟡

N°6: Edwards: Blessé 🟠

N°7: Curry: Pas en playoffs 🟥

N°8: Kawhi: Pas en playoffs 🟥

N°9: Cade: Bien mais reviens de blessure et ça se sent 🟡

N°10: Mitchell: Pas au niveau attendu 🟠

N°11: Brown: Éliminé et pas au niveau attendu 🔴

N°12: KD: Éliminé et blessé 🔴

N°13: Brunson: Pas au niveau attendu 🟠

N°14: Booker: Éliminé et pas au niveau attendu 🔴

N°15: Maxey: Bien 🟢

N°16: J-Dub: Blessé 🟠

N°17: Murray: Éliminé et pas au niveau attendu 🔴

N°18: Harden: La fameuse phrase de Théo 🟠

N°19: KAT: Bien 🟢

N°20: Tatum: Éliminé et blessé 🔴

*Pour rappel, les tiers de BasketSession sont : 1 les fantastiques, 2 les superstars, 3 les all-stars qui feraient de superbes deuxièmes options.

Quand j'émets le jugement "pas au niveau attendu", c'est en prenant comme critère ces tiers et non mes attentes personnelles vis-à-vis du joueur.

Alors vous aurez sûrement quelques petits désaccords avec mes jugements individuels mais dans l'ensemble, je pense que l'écart ne sera pas immense.

La déception que je ressens sur le niveau de jeu de ces playoffs vient probablement du fait que la grande majorité des meilleurs joueurs du monde n'offrent pas ou ne peuvent pas nous offrir le maximum de leur potentiel et la qualité globale s'en ressent fortement.