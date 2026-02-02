Pourquoi le Magic est aussi faible ?

J'ai, dans mon esprit, plusieurs types de "joueur de basket idéal". Noah Penda serait la définition d'un de ces types. Pour avoir le plaisir de le voir évoluer, j'ai vu beaucoup plus de matchs du Magic cette saison que prévu.

A chacun de ces matchs, je me fais les deux mêmes réflexions:

1- C'est incroyable la profondeur de talent que le Magic possède dans son roster.

2- Ils ont des joueurs qui trichent pas et qui sont tout le temps là dans l'intensité.

Pourtant Orlando est difficilement au dessus des 50% de victoires à l'est. Je sais que, comme tous les ans, ils ont été touché par les blessures mais quand bien même... Quand je vois cette saison l'effectif des Celtics et celui du Magic, mon choix est vite fait.

Je comprends pas pourquoi ils ont tant de mal à gagner des matchs. Est ce que c'est vraiment seulement dû à Jamahl Mosley ? Peut-être un peu mais je me dis qu'il est rare que le head coach soit la source de tous les maux.

Et vous, comment expliquez-vous cette première moitié de saison tiédasse (mais un tout petit peu froid quand même) d'Orlando ?