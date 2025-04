Les résultats de la nuit en NBA

Blazers @ Hawks : 127-113

Sixers @ Knicks : 91-105

Suns @ Bucks : 123-133

Magic @ Spurs : 116-105

Raptors @ Bulls : 118-137

Warriors @ Grizzlies : 134-125

Wolves @ Nuggets : 140-139, après deux prolongations

- Les spectateurs du match entre Denver et Minnesota ont peut-être bien assisté à la rencontre la plus folle de l'année. Les Timberwolves l'ont emporté sur le fil après deux prolongations et alors que Nikola Jokic a sorti un match surréaliste à 60 points, 10 rebonds et 10 passes... Dans cette partie, il y a un héros, Nickeil Alexander-Walker (26 pts) et un héros malheureux, Russell Westbrook.

Le premier a obtenu les lancers de la gagne à l'ultime seconde de la deuxième prolongation après avoir déjà fait un très bon match, sur une tentative à 3 points. Le second a vécu un cauchemar dans les derniers instants. Westbrook a d'abord raté le lay-up de la gagne, normalement facile pour un joueur de son calibre, à 9 secondes de la fin, alors que son équipe était à +1. Puis c'est lui qui a fait faute sur "NAW" sur son tir extérieur et qui a offert la victoire aux Timberwolves...

58 minute game. Russell Westbrook fucked it up in the last 10 seconds. The single greatest performance ever from Jokic 61-10-10 is thrown away. pic.twitter.com/byrweZRdWo — Gino Fornaro (@ginoliciousboss) April 2, 2025

- Les Warriors sont dans le top 5 de l'Ouest, grâce à leur précieuse victoire à Memphis, qui continue sa dégringolade. Mais ce que l'on retiendra de ce match, évidemment, c'est que Stephen Curry a toujours la main foutrement chaude. Le meneur de Golden State avait le record de paniers à 3 points dans un match NBA dans les pattes, mais s'est arrêté à 12, au milieu d'une copie phénoménale à 52 points (12/20 à 3 pts), 10 rebonds, 8 passes et 5 interceptions. Malgré les efforts de Ja Morant (36 pts), les Grizzlies ont subi leur 4e défaite consécutive, sans que le renvoi de Taylor Jenkins n'ait eu d'effets positifs visibles jusqu'ici.

🚨 STEPH CURRY MASTERCLASS IN MEMPHIS 🚨 🍳 52 PTS

🍳 12 3PM

🍳 10 REB

🍳 8 AST

🍳 5 STL A stellar performance from the Warriors superstar as he propels GSW to the #5 seed in the West! pic.twitter.com/fGYztIWpJu — NBA (@NBA) April 2, 2025

- Quand on dit que tout le monde se régale face à la "défense" des Suns, ce n'est pas une blague. Malgré les 39 points de Devin Booker, Phoenix s'est incliné devant Milwaukee, qui a tout simplement... battu son record de franchise au niveau de l'adresse avec un incroyable 51/73 (68.9%). Giannis Antetokounmpo (37 pts) et les siens ont aussi offert, au passage, sa 1 155e victoire en saison régulière NBA à Doc Rivers, qui égale Phil Jackson à la 7e place all-time.

- Les Blazers restaient sur quatre défaites de suite et ont rebondi cette nuit face à Atlanta. Shaedon Sharpe (33 pts, 10 rbds) et Deni Avdija (32 pts, 15 rbds) ont été les meilleurs joueurs de Portland, en plus du superman défensif belge Toumani Camara (18 pts). Zaccharie Risacher n'était pas dans son assiette et a shooté à 4/14 pour 9 points en tout.

- Sans surprise, les Knicks ont battu les G-Leaguers de Philadelphie, alors qu'ils étaient eux-mêmes diminués, sans KAT ni Jalen Brunson, mais aussi avec des forfaits à l'arrière. Delon Wright a ainsi débuté le match. OG Anunoby (27 pts) et Landry Shamet (20 pts), précieux en sortie de banc, ont été les plus tranchants.

- Le Magic a fait un match de trainard à San Antonio, pour finalement réussir le hold up dans le 4e quart-temps. Menés pendant tout le match ou presque, les Floridiens ont fait un push tardif qui leur a permis de s'imposer. Paolo Banchero et Franz Wagner (24 pts chacun) ont reçu le soutien de Kentavious Caldwell-Pope (23 pts) pour décrocher une cinquième victoire en sept matches qui leur permet de reprendre la 7e place aux Hawks.

- Les Bulls ont eux validé leur participation au play-in tournament, en disposant de Toronto. Coby White (28 pts), Talen Horton Tucker (27 pts) et Nikola Vucevic (22 pts, 10 rbds, 7 asts) ont fait la différence dans un match assez facile pour eux.

