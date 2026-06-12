La meilleure équipe des finales ne va t-elle pas perdre ?

J'aurais très bien pu poser la question dans l'autre sens : "La moins bonne équipe de ces Finales va-t-elle gagner ?"

Je trouve que, sur les quatre matchs, les Spurs sont la meilleure équipe.

Game 1 — Ils ont le lead pendant les trois quarts du match, l'impression dégagée est assez impressionnante, puis ils s'écroulent dans le quatrième quart-temps. New York a quand même fait un très bon match, je ne dis pas le contraire.

Game 2 — New York gère le match de A à Z et, malgré ça, les Spurs ont la balle de match dans les dernières minutes, pour la suite que l'on connaît. Le plus mauvais match des Éperons dans ces Finales.

Game 3 — Sûrement le plus mauvais match des Knicks, mais également un excellent match de San Antonio. Du sang-froid quand New York revient dans le dernier quart-temps, dans un contexte électrique. Il fallait le faire, et ce n'était pas gagné.

Game 4 — Mi-ange, mi-démon... Du plus-que-parfait à l'imparfait... (Ça, c'est pour les amateurs de conjugaison 😁) Deux mi-temps à l'opposé l'une de l'autre. Encore qu'ils se maintiennent à peu près à flot pendant une partie du troisième quart-temps grâce à leur défense, puis plus rien.

Sur l'impression générale laissée par ces quatre matchs, je trouve quand même les Spurs au-dessus (Games 1, 3 et 4), ou en situation de réaliser le hold-up (Game 2).

D'où ma question dans le titre de la session...

Et vous, qu'en pensez-vous ?