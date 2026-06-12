La meilleure équipe des finales ne va t-elle pas perdre ?

J'aurais très bien pu poser la question dans l'autre sens : "La moins bonne équipe de ces Finales va-t-elle gagner ?"

Je trouve que, sur les quatre matchs, les Spurs sont la meilleure équipe.

Game 1 — Ils ont le lead pendant les trois quarts du match, l'impression dégagée est assez impressionnante, puis ils s'écroulent dans le quatrième quart-temps. New York a quand même fait un très bon match, je ne dis pas le contraire.

Game 2 — New York gère le match de A à Z et, malgré ça, les Spurs ont la balle de match dans les dernières minutes, pour la suite que l'on connaît. Le plus mauvais match des Éperons dans ces Finales.

Game 3 — Sûrement le plus mauvais match des Knicks, mais également un excellent match de San Antonio. Du sang-froid quand New York revient dans le dernier quart-temps, dans un contexte électrique. Il fallait le faire, et ce n'était pas gagné.

Game 4 — Mi-ange, mi-démon... Du plus-que-parfait à l'imparfait... (Ça, c'est pour les amateurs de conjugaison 😁) Deux mi-temps à l'opposé l'une de l'autre. Encore qu'ils se maintiennent à peu près à flot pendant une partie du troisième quart-temps grâce à leur défense, puis plus rien.

Sur l'impression générale laissée par ces quatre matchs, je trouve quand même les Spurs au-dessus (Games 1, 3 et 4), ou en situation de réaliser le hold-up (Game 2).

D'où ma question dans le titre de la session...

Et vous, qu'en pensez-vous ?

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Geordie04
La meilleure équipe gagne 3-1. Anégation, collectif, jeu en équipe, défense, plan de jeu, dépassement de soit et de fonction, coaching, humilité.
La finale n'est pas gagnée pour les knicks mais ils méritent le 3-1
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david rault
Que notre côté cocorico avec Victor, Tony, babac...., nous aveugle sur la vrai qualité des spurs. Sur cette finale je repense à ce que disait Evra sur un jeune Arsenal. Une équipe D'homme contre des enfants. L'arrogance, le manque d'experience et d'humilité est criant sur cette série. Ils se sont dit on a battu OKC on va être champion, les Knicks, c'est moins fort. Faux archi faux, ils mettent les paniers quand il faut, font déjouer Victor et ses guys. Ils ont les solutions quand il faut., et la diff se joue sur 2 autres points pour moi. Les spurs n'Ont pas de poste 3 ce qui laisse la place à OG, qui leur fait la chanson. Et deuxième différence crucial, il n'ont pas un attaquant et shootmaker de la qualité de brunson , qui peut te sortir un tir d'on ne sait où, on ne sait quand.
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A. Nvr
Malheureusement, la meilleure équipe n'est pas celle qui domine le plus, mais celle qui arrive à conclure et concrétise ses opportunités. Les Spurs n'arrivent pas à marquer leur territoire et verrouiller leur domination donc ils en payent les conséquences
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