La NBA admet une erreur d’arbitrage qui a fait mal aux Lakers

Il restait 33 secondes à jouer et Minnesota menait d'un point. Luka Doncic s'est retrouvé coincé sur la ligne de fond après avoir été trébuché par Jaden McDaniels. Les arbitres n'ont pas sifflé faute et les Lakers ont été obligé de prendre un temps mort. Temps mort qui a coûté cher puisque LeBron James a perdu le ballon sur la remise en jeu. C'est sur la possession suivante qu'Anthony Edwards a obtenu deux lancers... après un challenge réussi par les Timberwolves. Bref, cette possession à 33 secondes de la fin a eu un impact direct sur toutes les suivantes. Et la NBA a reconnu dans son fameux L2MR (Last 2 Minutes Report) qu'il y aurait dû avoir faute sur Doncic. Et ça aurait été la cinquième faute d'équipe de Minnesota, synonyme de lancers pour Los Angeles...