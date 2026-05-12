Cleveland et l’avantage du terrain

Alors que chaque année, on se rend compte en play off que l'avantage du terrain c'est un peu moins avantageux que ce que l'on pense, Boston par exemple perd plus souvent au TD garden qu'à l'extérieur ces denières saisons en play off.

Mais cette année, on a les Cavs qui perdent à l'extérieur et gagnent à domicile systématiquement, que ce soit contre des Raptors ou les Pistons. Pourtant je pense que Detroit est bien plus fort que Toronto.

J'ai une explication (basée sur l'opinion d'un Français DPOY) Cleveland. Les cavs sont nuls mais la ville est tellement pourrie que l'équipe adverse déprime et déjoue à la Rocket Arena.

Bon pour la blague, je vois bien la situation se poursuivre jusqu'au bout et Cleveland être éliminé sans avoir débuté une série de play off car une série de play off ne commence qu'à la première victoire à l'extérieur.