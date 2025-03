Retraite pour Leonard, mais ce n’est ni Kawhi, ni Herbert (RIP), et il l’annonce en chanson

Ce weekend, la musique française a perdu Herbert Léonard, l'auteur de "Pour le plaisir", décédé à l'âge de 80 ans. Le basket américain, lui, a perdu Meyers Leonard, retraité à l'âge de 33 ans et auteur de... pas tant de truc que ça finalement. L'ancien pivot des Portland Trail Blazers, 11e pick de la Draft 2012, aura joué 11 ans en NBA, avec un long passage en Oregon, deux saisons avec le Miami Heat, puis un comeback infructueux avec les Milwaukee Bucks en 2023.

Meyers Leonard, c'est 5.6 points et 3.9 rebonds de moyenne, une suspension en 2021 pour injure antisémite lors d'un live Twitch sur Call of Duty et finalement assez peu de bonnes saisons dans la ligue. Bon vent à lui tout de même.

On notera qu'il a annoncé sa fin de carrière professionnelle avec une chanson de country qu'il a lui même composée.

I knew after the Milwaukee season that I couldn’t play basketball anymore.

It was the hardest decision I never had to make—because my body made it for me.

At first, I wasn’t planning to say anything. I figured people would assume as time passed.

