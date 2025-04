Stephen Curry subit-il plus de fautes que quiconque en NBA ?

Stephen Curry a méchamment galéré face aux Houston Rockets. Avec 3 petits points seulement (1 sur 10 aux tirs, 1 sur 8 à 3-points), il a sans doute connu l’une des pires soirées de sa vie. On peut bien sûr évoquer la défense des Houston Rockets. Jimmy Butler, lui, a préféré parler arbitrage.

« Ils (les Rockets) ont fait du bon boulot pour… peu importe comment vous voulez appeler ça.

Je n’ai jamais vu un individu subir autant de fautes que lui. Pour moi, c’est hallucinant.

C’est dingue à dire, mais il est habitué à cela. Il a dû gérer ça toute sa carrière, il a toujours trouvé une manière d’esquiver - en passant à travers la défense, en la contournant, en passant en dessous, peu importe. »

Jimmy Butler on Steph Curry: “I’ve never seen an individual get fouled more than he gets fouled.” pic.twitter.com/05RaYEUL07

Et pour être sûr, un journaliste demande s’il parle juste du match d’hier ou de ce qu’il constate depuis qu’il est arrivé. Jimmy Butler va plus loin :

« Oui, je l’ai constaté depuis que je suis ici, mais… il en est à combien de saisons ? 16 ? Je suis plutôt sûr que ça arrive depuis 16 ans. »

Il précise ensuite que Stephen Curry se mange des fautes quand il a la balle et quand il ne l’a pas. Mais que c’est surtout quand il n’a pas la balle que les arbitres loupent les fautes faites sur lui.

Invité à réagir aux propos de Jimmy Butler, Stephen Curry s’est montré bien résigné :

« Je ne sais pas comment répondre à ça. Ça fait 16 ans que je suis là. Je ne m’attends même plus à avoir des coups de sifflet… »

“I don’t know how to answer that. Been around 16 years. You’ve seen it all. I don’t ever expect to get calls…”

Steph Curry on Jimmy Butler III saying he’s never seen someone get fouled more than him pic.twitter.com/kHWgFN5Ciw

— 95.7 The Game (@957thegame) April 7, 2025