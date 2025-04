Les résultats de la nuit en NBA

Bulls @ Hornets : 131-117

Raptors @ Nets : 120-109

Lakers @ Thunder : 126-99

Jazz @ Hawks : 134-147

Wizards @ Celtics : 90-124

Kings @ Cavs : 120-113

Spurs @ Blazers : 109-120

Suns @ Knicks : 98-112

Rockets @ Warriors : 106-96

Pacers @ Nuggets : 125-120

Bucks @ Pelicans : 111-107

CQFR : Zubac historique, Giannis en pleine bourre

- On espérait un spectacle cool et une belle opposition entre les Lakers et le Thunder pour le match du prime time européen dominical. Il n'en a rien été. Los Angeles a dominé et fait cavalier seul dans cette partie, en dégoûtant une équipe d'OKC qui a rapidement rendu les armes pour subir l'une de ses pires défaites depuis longtemps. Luka Doncic (30 pts), Austin Reaves (20 pts) et LeBron James (19 pts) se sont baladés, pendant que Shai Gilgeous-Alexander (26 pts, 9 asts) luttait un peu seul et dans le vent. C'est la deuxième défaite de suite pour le Thunder, qui se détend un peu trop dans ce sprint final.

- La première place au général du Thunder n'est toutefois pas menacée. Cleveland a raté l'occasion de mettre la pression en s'inclinant à domicile contre les Kings. Zach LaVine (37 pts) a fait de gros dégâts, notamment dans le 4e quart-temps lors duquel Sacramento est passé en tête. DeMar DeRozan est lui devenu le 26e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA en dépassant Jerry West.

- Denver est en panne sèche au pire moment. Les Nuggets ont subi une quatrième défaite de suite, à la maison, lors de la venue des Pacers. Malgré l'absence de Pascal Siakam, la copie individuelle encore titanesque de Nikola Jokic (41 points, 15 rebonds, 13 passes) et les 30 points de Christian Braun, les joueurs de Michael Malone ont été renversés et battus. Myles Turner (24 pts), Obi Toppin (22 pts) et Tyrese Haliburton (14 passes) ont été déterminants.

- Les Warriors ont raté le coche à domicile face à Houston, qui verrouille un peu plus la 2e place, grâce à un gros match défensif pour notamment pourrir la vie de Stephen Curry (3 pts à 1/10). C'est du coup serré comme jamais pour les places entre 4 et 8 dans la Conférence Ouest. Jugez plutôt...

- Les Knicks n'avaient plus réussi deux saisons de suite à 50 victoires ou plus depuis 30 ans. C'est chose faite après leur victoire face à Phoenix. OG Anunoby, l'homme en forme côté New York, a récidivé avec 32 points (19 dans le seul 3e quart-temps) pour fêter le retour au jeu de Jalen Brunson. Le meneur, absent depuis 15 matches après une entorse de la cheville, a apporté 15 points et 6 passes. A Phoenix, Devin Booker (40 pts) s'est décarcassé pour rien. Les Suns ont trois victoires de retard sur les Mavs, 10e, et n'iront pas au play-in, sauf grosse surprise.

- Sans Jayson Tatum, les Celtics ont passé une soirée très tranquille à Washington. Joe Mazzulla a pu faire tourner assez rapidement. Payton Pritchard (20 pts) et Sam Hauser (18 pts) sont les deux meilleurs marqueurs de Boston.

- Atlanta a infligé une 9e défaite de suite au Jazz en l'emportant à domicile sans jamais être derrière au score. Onyeka Okongwu (27 pts, 12 rbds) et Trae Young (23 pts, 15 asts) ont été les moteurs d'Atlanta. Zaccharie Risacher a apporté 16 points en 22 minutes, gêné par les fautes.

- Coby White a claqué 37 points lors de la victoire des Bulls à Charlotte, non loin de là où il a grandi. Dans cette parie, Moussa Diabaté (8 pts, 7 rbds, 2 stls) et Tidjane Salaün (6 pts, 6 rbds, 3 asts) sont sortis du banc.

- Avec leur 40e cinq de départ différent cette saison, les Raptors ont remporté un match entre équipes en roue libre face aux Nets. Le rookie Jonathan Mogbo s'est distingué avec 17 points, 11 rebonds et 7 passes.

- Les Blazers ont battu les Spurs en contenant un retour texan en fin de partie. Toumani Camara (23 pts, 11 rbds) a été excellent et a même plié l'affaire dans le 4e quart-temps sur un panier qui a calmé les ardeurs de Stephon Castle (22 pts) et de ses coéquipiers. Les deux équipes sont toutefois éliminées toutes les deux officiellement de la course au play-in, ce qui n'était mathématiquement pas encore le cas.

- Dans le dernier match de la nuit, les Bucks ont consolidé leur 5e place à l'Est tout en laissant Giannis Antetokounmpo au repos. Milwaukee s'est appuyé sur Gary Trent Jr (29 pts) pour glaner une quatrième victoire de suite.