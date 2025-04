Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Hawks : 121-105

Grizzlies @ Pistons : 109-103

Wolves @ Sixers : 114-109

Bucks @ Heat : 121-115

Mavs @ Clippers : 104-135

CQFR : Curry et les Warriors en feu, les Rockets stoppent OKC !

- Giannis Antetokounmpo est dans une forme olympique. Si Milwaukee a dû passer par une prolongation pour battre une équipe de Miami pourtant privée de Tyler Herro et Andrew Wiggins, le Greek Freak a encore rendu une copie bien remplie : 36 points, 15 rebonds, 10 passes, dans la foulée de son énorme triple-double à 20 passes décisives. Néanmoins, le joueur le plus décisif de la nuit pour les Bucks aura été Kevin Porter Jr (24 pts, 12 rbds, 8 asts). L'ancien joueur des Cavs et des Clippers a marqué le panier de la gagne à 11 secondes de la fin de l'overtime. Milwaukee est assuré de se qualifier directement pour les playoffs, ce qui n'était pas si évident après le début de saison catastrophique des hommes de Doc Rivers.

- Les Clippers n'ont fait qu'une bouchée des Mavs, grâce à un trio en pleine bourre. Ivica Zubac a réussi un perfect (25 pts à 11/11), alors que James Harden et Kawhi Leonard ont tous les deux inscrit 29 points points. Zubac, qui a aussi pris 10 rebonds, est devenu le premier joueur à réussir un match à au moins 25 points et 10 rebonds sans rater le moindre panier, ni perdre le moindre ballon.

Anthony Davis a marqué 27 points mais s'est plusieurs fois plaint du genou et de l'estomac. A surveiller...

- Guerschon Yabusele (19 pts) s'est, une fois n'est pas coutume, retrouvé du mauvais côté d'un dunk tonitruant. Lors de la victoire des Timberwolves - la 5e de suite - contre Philadelphie, Anthony Edwards a claqué l'action la plus spectaculaire de la nuit, pour agrémenter ses 37 points.

ANTHONY EDWARDS TO THE RACK 😱 pic.twitter.com/H3po6Izar9 — NBA (@NBA) April 5, 2025

Dans ce match, on a encore vu un très bon Rudy Gobert. Le pivot des Bleus a compilé 23 points, 19 rebonds et 3 contres, confirmant sa belle forme du moment. C'est la 11e défaite de suite pour les Sixers.

- Alors que le retour de Jalen Brunson approche, les Knicks l'ont emporté à Atlanta, avec 30 points et 11 rebonds pour Karl-Anthony Towns, mais aussi une grosse adresse à 3 points (15/29). Zaccharie Risacher, titulaire, a inscrit 12 points et n'a pu éviter la troisième défaite de suite de son équipe. Rappelé de G-League pour être sur la feuille de match, Pacôme Dadiet n'est malheureusement pas entré en jeu.

- Les Grizzlies ont glané une deuxième victoire de suite et commencent à s'habituer à la présence de Tuomas Iisalo comme head coach. Memphis jouait pourtant sans Ja Morant, forfait de dernière minute, et contre Cade Cunningham, de retour après 6 matches d'absence. C'est Desmond Bane (38 pts) qui a pris le scoring à son compte, aidé par la raquette Jaren Jackson Jr (27 pts, 11 rbds) - Zach Edey (21 rebonds). Bane a d'ailleurs décanté la rencontre avec un panier à 3 points dans la dernière minute pour mettre son équipe à l'abri.