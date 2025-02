Sur un plan sportif et financier, j'ai compris le mouvement des Milwaukee Bucks avec Khris Middleton. A 33 ans, l'ailier a perdu de sa superbe à cause de ses blessures et un trade, avec sa potentielle Free Agency cet été, me semblait la meilleure option. Je ne sais pas si récupérer Kyle Kuzma était la meilleure opportunité, mais il s'agit d'un autre débat.

En tout cas, les Bucks ont donc tourné la page avec Middleton. Lieutenant parfait de Giannis Antetokounmpo, il a laissé son nom dans l'histoire de cette franchise, avec le titre NBA remporté en 2021. Et même humainement, il a marqué les esprits à Milwaukee.

Sur cette séparation, il aurait eu le droit de ressentir des sentiments négatifs. Il n'a pas été prévenu et a terminé aux Washington Wizards. Mais sur les réseaux sociaux, Middleton a délivré un discours émouvant pour Milwaukee et les Bucks.

"Il y a douze ans, je suis arrivé dans cette ville comme un jeune joueur avec de grands rêves. Aujourd'hui, je la quitte en tant que champion NBA, triple All-Star, médaillé d'or olympique et, surtout, Milwaukee a contribué à me façonner pour devenir la personne et le joueur que je suis aujourd'hui.

Dès que j'ai posé le pied dans cette ville, vous m'avez accueilli. Ensemble, nous avons vécu les années de reconstruction, l'émergence d'un prétendant au titre de champion et, enfin, l'inoubliable voyage vers le titre NBA 2021. Ce parcours magique restera à jamais gravé dans ma mémoire : les tirs en fin de match, les victoires et, surtout, le retour du trophée Larry O'Brien à Milwaukee après 50 ans d'absence. (...)

À l'organisation des Bucks : Merci d'avoir cru en moi, de m'avoir fait évoluer et de m'avoir donné l'opportunité de passer du statut de pièce échangeable à celui d'All-Star et de champion. À la communauté de Milwaukee : Cette ville est devenue ma maison. Les relations nouées, les initiatives communautaires sur lesquelles nous avons travaillé ensemble et les innombrables souvenirs vécus sur et en dehors du terrain resteront à jamais gravés dans ma mémoire.

Alors que j'entame ce nouveau chapitre, je suis impatient des possibilités qui s'offrent à moi. Mais Milwaukee occupera toujours une place spéciale dans mon cœur. Ce n'est pas un adieu, c'est un merci", a terminé Khris Middleton.

La grande classe. Le départ d'une légende des Bucks.