Klay Thompson, un vrai plaisir de le voir « reprendre vie » 🤩

Entre le trade de Luka Doncic et la blessure de Kyrie Irving, Klay Thompson a dû se poser des questions sur sa place dans le projet des Dallas Mavericks. Personnellement, je me suis souvent demandé comment l'arrière avait vécu l'évolution de cette situation dans le Texas.

L'été dernier, il avait tout de même quitté sa franchise de toujours, en réalisant un "effort" financier, pour renforcer le finaliste malheureux. Et en l'espace de quelques mois, le contexte a grandement changé à Dallas, 10ème à l'Ouest et contraint de passer par le Play-in.

Sur les parquets, je le trouvais parfois absent. Pas toujours concerné. Et il était presque difficile de lui jeter la pierre avec les circonstances chez les Mavs. Mais face aux Sacramento Kings (120-106) en Play-in, il a retrouvé "de la vie".

23 points à 8/11 aux tirs, dont 5/7 à trois points. Son coup de chaud dans le deuxième quart-temps, 14 points à 5/5 aux tirs, a d'ailleurs été déterminant pour décrocher les Californiens (44-19). Une véritable libération pour Thompson.

"Ça fait du bien d'exorciser mes démons ici, a-t-il immédiatement réagi en référence à son 0/10 face aux Kings avec les Warriors l'an dernier en Play-in. Je suis toujours en vie. Je suis excité. C'était vraiment amusant ce soir parce qu'on pouvait s'immerger complètement dans l'expérience, et nous avons eu une saison tumultueuse, c'est le moins que l'on puisse dire.

Les blessures nous ont frappés comme je ne l'avais jamais vu auparavant, mais nous sommes toujours là."

J'ai toujours apprécié le joueur et sa personnalité. Et ça me fait plaisir de voir Klay Thompson capable d'avoir cet impact dans un match déterminant. Est-ce qu'il pourra retrouver cet apport sur la durée ? Difficile à dire. Mais son coup de chaud a rappelé de jolis souvenirs !