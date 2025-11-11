Les frères Marcus et Markieff Morris n’ont plus de job en NBA, mais ils ont toujours leur grosse confiance en eux. Invités à imaginer un combat contre les redoutables Jokic Brothers, les jumeaux Morris n’ont pas hésité une seconde. Selon eux, l’issue serait une « victoire écrasante » (un « landslide »).

Dans leur podcast Morris Code Show, les deux frères se sont lancés dans une tirade digne d’une pesée d’avant-combat.

« Je fais 2m03 pour 127 kilos… ces mecs avec leurs gros torses ne peuvent même pas bouger », a lancé l’un d’eux. « Je vais cogner ces deux ***** dans le torse. Je vais les frapper, facile. C’est même pas une question… c’est une victoire écrasante. »

The Morris Twins said it’ll be a ‘landslide’ if they had the opportunity to fight the Jokic brothers 😳 “I’m 6’8 280…these big chested MFers can’t move. I’ll punch both of these n*ggas in their chest…I'm putting hands on them n*ggas easy. Like, it ain't even a question… it's… pic.twitter.com/YdnmAOXBlm — NBACentral (@TheDunkCentral) November 10, 2025

Des mots forts, surtout quand on sait que Nemanja Jokic, le grand frère de Nikola, a pratiqué le MMA, tandis que Strahinja, l’autre colosse de la fratrie, est devenu viral pour… sa simple présence dans les tribunes. Autant dire qu’un combat entre les deux duos aurait tout d’un Street Fighter en taille réelle, avec plus de muscles que de stratégie.

Pour rappel, la tension entre les clans remonte à 2021, quand Markieff Morris avait violemment percuté Nikola Jokic dans le dos lors d’un match entre Miami et Denver. Le pivot serbe avait répondu par une charge tout aussi brutale, et la guerre froide s’était installée depuis.

Trois ans plus tard, les piques fusent toujours, mais la bagarre reste virtuelle. Et heureusement : d’un côté, deux ex-joueurs au verbe haut ; de l’autre, deux montagnes balkaniques prêtes à en découdre. Pour l’instant, le combat reste un fantasme d’interne. Mais dans l’imaginaire collectif, les Jokic Brothers restent largement favoris sur les cotes du Vegas Fight Club. Un octogone pour vérifier ça ?

