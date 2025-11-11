Cade Cunningham signe un match record façon Michael Jordan, mais bat un triste record de Kobe Bryant en termes de tirs manqués.

Cade Cunningham a vécu une nuit à la fois historique et improbable. Le meneur des Detroit Pistons a réussi un exploit que seul Michael Jordan avait accompli avant lui. Tout en signant malgré lui un autre record beaucoup moins glorieux.

Lors de la victoire 137-135 après prolongation face aux Washington Wizards, Cunningham a réalisé une performance statistique unique : 46 points, 12 rebonds, 11 passes et 5 interceptions.

Il a traversé l’enfer sans se plaindre : Cade Cunningham règne enfin sur Detroit

Selon StatMuse, seul Michael Jordan avait jusque-là enregistré une ligne d’au moins 40 points, 10 rebonds, 10 passes et 5 interceptions dans un match NBA, en janvier 1989 face aux Clippers.

Les Pistons, toujours privés de plusieurs titulaires, ont pu compter sur leur franchise player pour arracher la victoire malgré un match éreintant et une alerte au coccyx en fin de rencontre. Avec ce nouveau triple-double, Cunningham a confirmé son rôle central dans le très bon début de saison de Detroit (9-2), actuellement en tête de la Conférence Est.

Cade Cunningham, un exploit… à 31 tirs ratés

Mais si Cunningham a égalé MJ sur le plan du rendement, il a aussi battu un record dont il se serait bien passé. Avec un 14 sur 45 aux tirs (2 sur 11 à trois points), il est devenu le joueur ayant raté le plus de tirs dans un match depuis la fusion ABA-NBA en 1977, avec 31 échecs.

Il efface ainsi des tablettes Kobe Bryant, qui en avait manqué 30 le 7 novembre 2002. Avant lui, il fallait remonter à 1967 pour trouver un joueur aussi malheureux dans l’exercice. Et en revenant en 1948, on entre dans une dimension totalement inaccessible pour un joueur moderne :

the actual record but we dont count it cause it happened in 1948😭 pic.twitter.com/95z3unfi57 — Automatic (@automaticnba) November 11, 2025

Une soirée à double lecture, donc : légendaire pour la débauche d’énergie et la polyvalence, désastreuse sur le plan de l’adresse. Mais malgré tout, Cunningham et Detroit ont fini par s’imposer, comme pour rappeler que l’essentiel, ce soir-là, était ailleurs.

Restent malgré tout quelques images qui font mal :

Cade Cunningham. Most missed field goals in a single game EVER. Enjoy.pic.twitter.com/so16TXKhGi https://t.co/S8X3WqEJk5 — NBA Tour Dates (@NBATourDates) November 11, 2025

