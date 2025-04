Un record de plus pour le Thunder… qui peut peser dans la course au MVP ?

OKC a gagné un 10eme match de suite en battant Chicago (145-117) lundi soir. Le Thunder a décroché là sa 63eme victoire de la saison et a déjà battu le record de franchise. L'équipe de Mark Daignault peut encore devenir la 3eme de l'Histoire à atteindre la barre des 70 wins (il faudrait pour ça gagner les 7 dernières rencontres de la saison).

Mais Oklahoma City a aussi bouclé l'année avec un bilan de 28-1 contre l'autre Conférence. C'est tout simplement du jamais vu. Leur seule défaite face à l'Est remonte à un duel contre les Cavaliers.

De quoi donner un aspect encore plus historique à cette saison du Thunder et donc un argument de plus en faveur de la candidature au MVP de Shai Gilgeous-Alexander.