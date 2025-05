Est ce que Ant est surcoté ?

On nous rabat beaucoup les oreilles avec Edwards, ses capacités exceptionnelles, ses allures « jordanesques » et sa capacité à mener un groupe,

Je partage sans soucis une partie des éloges, le garçon est un monstre, mais certains signes assez inquiétants incitent à la prudence:

- Des stats qui baissent en playoffs

- Des signes d’immaturité dans la balance agressivité / altruisme

- Une incapacité à tirer parti des prises à deux

- Une hygiène de vie qui semble douteuse (cf. Starting five sur Netflix)

Ant est vraiment un gars frais et avec un talent unique, mais il est à la croisée des chemins entre la mega star et le all star doué mais limité

Il va falloir qu’il prenne le bon car même s’il est jeune, le sillon se creuse de plus en plus tôt…

À la sortie de ces playoffs on ne ressort pas en se disant qu’Edwards ne peut que finir par gagner au regard de son jeu et de son menta contrairement à d’autres comme Haliburton ou Shai.

Alors la question se pose: si Tyrese est le joueur le plus surcoté de la NBA, où placer Edwards ?