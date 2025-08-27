Serbie, la meilleure équipe d’Europe depuis…?

En regardant l'effectif de cette équipe de Serbie, je pense que nous sommes tous admiratifs. Autant de talents portés par le meilleur joueur du monde, ça n'est jamais arrivé à un eurobasket de mon vivant. Ce qui m'a amené à m'interroger : en attendant de les voir sur le parquet, cette équipe a t-elle, sur le papier, le meilleur roster européen depuis la fin de l'URSS ?
Le premier pays qui m'est venu à l'esprit fut, bien évidemment, l'Espagne. Les frères Gasol, Juan Ca Navarro, Rudy Fernandez, Serge Ibaka, Sergio Llull, Jose Calderon, Ricky Rubio, Sergio Fernandez, Felipe Eyes. Rien qu'à l'énumération de ces noms, le cœur des français tremblent et les (trop nombreuses) défaites bleues reviennent en mémoire.
Pourtant je pense sincèrement que le débat existe. Micic, Guduric, Avramovic, Bogdanovic, Petrusev, Milutinovic, Jovic, Vukcevic, Jokic. C'est juste effrayant. Les espagnols avaient probablement un peu plus de joueurs de top niveau mondial mais Gasol, tout Gasol qu'il est, n'est pas Nikola Jokic.
Ce sont les deux seules formations à avoir fait trembler (et même plus que ça) une armada américaine appliquée et sérieuse. Les deux ont fait vaciller l'ogre mais sans réussir à le faire tomber.
De mon côté, je n'arrive pas à choisir laquelle de ces deux équipes est la plus forte et je demande l'avis de l'audience. Serbie ou Espagne pour vous?
Yougoslavie 90
Cette Serbie aussi belle soit-elle n'a pas encore gagné. Qu'elle gagne et on en reparle. Mais sur le papier oui c'est une très forte équipe.
Cette génération dorée, que j’aimais détester, n’a pas d’égal à part les yougos periode 89-91. Elle pouvait regarder dans les yeux les États-Unis de Wade, Bryant, Paul, James, Anthony, Bosh… Rien que ça. On ne poserait même pas la question avec cette Serbie aujourd'hui.
La Serbie ? Solide, oui. Mais pas encore au niveau. Elle doit encore prouver.
Je n’échangerais un Pau Gasol version FIBA contre un Jokic (en NBA c'est une autre histoire). Pour moi cette Espagne domine la Serbie en étant plus forte à la mène. Un Navarro est pour moi au-dessus d’un Bogdanovic. La raquette a plus de profondeur .... Un banc plus profond. Et, bref, plus de talent et de vice
En particulier la période 1989-1991 : double championne d'Europe, championne du monde.
Un effectif de dingue suivant les compétitions :
Predrag Danilović
Vlade Divac
Aleksandar Djordjević
Toni Kukoč
Željko Obradović
Žarko Paspalj
Dražen Petrović
Dino Radja
Zoran Savić
Stojko Vranković
Jurij Zdovc
...
Et un coach légendaire, Dušan Ivković
C'est pour moi avec l'Espagne les deux plus grandes équipes européennes qui auront dominé le basket comme aucune autre.
La Serbie actuelle, c'est un peu comme la France ces dernières années, impressionnante sur le papier, très souvent bien placé mais jamais gagnant...
J'ai une préférence pour les Serbes peut-être un peu moins artistes que les espagnols mais plus solides.
Choix très difficile... vraiment biaisé vu le casier entre la roja et les bleus.