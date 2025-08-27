Serbie, la meilleure équipe d’Europe depuis…?

En regardant l'effectif de cette équipe de Serbie, je pense que nous sommes tous admiratifs. Autant de talents portés par le meilleur joueur du monde, ça n'est jamais arrivé à un eurobasket de mon vivant. Ce qui m'a amené à m'interroger : en attendant de les voir sur le parquet, cette équipe a t-elle, sur le papier, le meilleur roster européen depuis la fin de l'URSS ?

Le premier pays qui m'est venu à l'esprit fut, bien évidemment, l'Espagne. Les frères Gasol, Juan Ca Navarro, Rudy Fernandez, Serge Ibaka, Sergio Llull, Jose Calderon, Ricky Rubio, Sergio Fernandez, Felipe Eyes. Rien qu'à l'énumération de ces noms, le cœur des français tremblent et les (trop nombreuses) défaites bleues reviennent en mémoire.

Pourtant je pense sincèrement que le débat existe. Micic, Guduric, Avramovic, Bogdanovic, Petrusev, Milutinovic, Jovic, Vukcevic, Jokic. C'est juste effrayant. Les espagnols avaient probablement un peu plus de joueurs de top niveau mondial mais Gasol, tout Gasol qu'il est, n'est pas Nikola Jokic.

Ce sont les deux seules formations à avoir fait trembler (et même plus que ça) une armada américaine appliquée et sérieuse. Les deux ont fait vaciller l'ogre mais sans réussir à le faire tomber.

De mon côté, je n'arrive pas à choisir laquelle de ces deux équipes est la plus forte et je demande l'avis de l'audience. Serbie ou Espagne pour vous?