Serbie, la meilleure équipe d’Europe depuis…?

En regardant l'effectif de cette équipe de Serbie, je pense que nous sommes tous admiratifs. Autant de talents portés par le meilleur joueur du monde, ça n'est jamais arrivé à un eurobasket de mon vivant. Ce qui m'a amené à m'interroger : en attendant de les voir sur le parquet, cette équipe a t-elle, sur le papier, le meilleur roster européen depuis la fin de l'URSS ?

Le premier pays qui m'est venu à l'esprit fut, bien évidemment, l'Espagne. Les frères Gasol, Juan Ca Navarro, Rudy Fernandez, Serge Ibaka, Sergio Llull, Jose Calderon, Ricky Rubio, Sergio Fernandez, Felipe Eyes. Rien qu'à l'énumération de ces noms, le cœur des français tremblent et les (trop nombreuses) défaites bleues reviennent en mémoire.

Pourtant je pense sincèrement que le débat existe. Micic, Guduric, Avramovic, Bogdanovic, Petrusev, Milutinovic, Jovic, Vukcevic, Jokic. C'est juste effrayant. Les espagnols avaient probablement un peu plus de joueurs de top niveau mondial mais Gasol, tout Gasol qu'il est, n'est pas Nikola Jokic.

Ce sont les deux seules formations à avoir fait trembler (et même plus que ça) une armada américaine appliquée et sérieuse. Les deux ont fait vaciller l'ogre mais sans réussir à le faire tomber.

De mon côté, je n'arrive pas à choisir laquelle de ces deux équipes est la plus forte et je demande l'avis de l'audience. Serbie ou Espagne pour vous?

Kobird
Espagne version Gasol
Yougoslavie 90

Cette Serbie aussi belle soit-elle n'a pas encore gagné. Qu'elle gagne et on en reparle. Mais sur le papier oui c'est une très forte équipe.
Maxwell
La Serbie est la meilleure équipe depuis ....l'Espagne. La Serbie actuelle n’est pas au niveau de la Roja. Pau Gasol, en basket FIBA, c’était un casse-tête insoluble (sauf pour les USA). Jokic, pour l’instant, n’a rien montré d’aussi marquant que Gasol en sélection. Et derrière, l’Espagne pouvait encore compter sur Marc Gasol, pivot monstrueux, et surtout Navarro, éternel sous-estimé.

Cette génération dorée, que j’aimais détester, n’a pas d’égal à part les yougos periode 89-91. Elle pouvait regarder dans les yeux les États-Unis de Wade, Bryant, Paul, James, Anthony, Bosh… Rien que ça. On ne poserait même pas la question avec cette Serbie aujourd'hui.

La Serbie ? Solide, oui. Mais pas encore au niveau. Elle doit encore prouver.

Je n’échangerais un Pau Gasol version FIBA contre un Jokic (en NBA c'est une autre histoire). Pour moi cette Espagne domine la Serbie en étant plus forte à la mène. Un Navarro est pour moi au-dessus d’un Bogdanovic. La raquette a plus de profondeur .... Un banc plus profond. Et, bref, plus de talent et de vice
Kobird
Je suis d'accord avec toi, d'autant que la Serbie n'a rien gagné.
Leon 52
Je pense qu'il ne faut pas oublier la Yougoslavie des années 1980-2000.
En particulier la période 1989-1991 : double championne d'Europe, championne du monde.
Un effectif de dingue suivant les compétitions :
Predrag Danilović
Vlade Divac
Aleksandar Djordjević
Toni Kukoč
Željko Obradović
Žarko Paspalj
Dražen Petrović
Dino Radja
Zoran Savić
Stojko Vranković
Jurij Zdovc
...
Et un coach légendaire, Dušan Ivković

C'est pour moi avec l'Espagne les deux plus grandes équipes européennes qui auront dominé le basket comme aucune autre.

La Serbie actuelle, c'est un peu comme la France ces dernières années, impressionnante sur le papier, très souvent bien placé mais jamais gagnant...
François Castellare
C'est vrai que je me suis mal exprimé. Dans ma tête, la Yougoslavie, je la comptais pré-URSS. J'aurais dû dire éclatement du bloc de l'est.
milooser
Je suis 100% d accord avec toi les yougo juste avant le début de la guerre c était incroyable, le niveau moyen des joueurs était incroyable avec des joueurs incroyables, j ajouterai l époque juste après avec Bodiroga, Danilovic c était des tueurs
Dam
Bonne question effectivement. Et comparaison pertinente maintenant que les Serbes ont "trouvé la paix intérieure". Ils sont appliqués sur toute la durée d'un match et ne partent plus en vrille comme avant.
J'ai une préférence pour les Serbes peut-être un peu moins artistes que les espagnols mais plus solides.
Choix très difficile... vraiment biaisé vu le casier entre la roja et les bleus.
