Malgré les victoires des Los Angeles Lakers à ses débuts, Luka Doncic n'évoluait pas à son meilleur niveau. Et il s'agissait d'une situation totalement normale. En plus de devoir s'habituer à une nouvelle équipe, le Slovène revenait d'une blessure qui l'avait écarté des terrains pendant 1 mois et demi.

Souvent maladroit, l'ancien Madrilène avait pu compter sur un LeBron James XXL pour compenser certaines lacunes. Et sur les derniers matches en l'absence du King, blessé, les Angelenos ont connu, sans surprise, des difficultés.

Pour autant, tout n'est pas négatif sur cette période. Notamment par rapport à Doncic. Sans LBJ, l'ex-meneur des Dallas Mavericks n'a pas hésité à prendre ses responsabilités. Et la nuit dernière, même dans la défaite, il a signé son meilleur match avec les Lakers : 45 points à 14/27 aux tirs, 11 rebonds et 3 passes décisives.

Même si toutes les statistiques (avec parfois des conditions particulières) ne veulent pas tout dire, Doncic est seulement le 3ème joueur de l'histoire des Lakers à tourner à au moins 45 points, 10 rebonds et 5 paniers à trois points. Les deux autres : James et Kobe Bryant (à 3 reprises).

C'est prometteur pour la suite. Avec le retour attendu de LeBron dans quelques matches. Si Luka Doncic parvient à confirmer sa montée en puissance, les Lakers ont les armes pour faire peur à l'Ouest.