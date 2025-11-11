C’était quoi cette nuit de dingue en NBA ?!

Des matchs serrés, des game winners, du suspense à tous les étages : la dernière nuit NBA a été la plus haletante de la saison.

Il y a parfois des nuits où l'on veille pour rien en NBA, avec des blowouts et peu de performances individuelles et collectives à même de nous faire décoller du canapé. Et puis il y a des nuits comme celle qui s'est achevée par un Clippers-Hawks très tendu, en bouquet final d'une succession de matches fous.

Sur les neuf matchs disputés, un seul s’est terminé avec plus de dix points d’écart : la large victoire des Phoenix Suns contre les New Orleans Pelicans (+23). Et dans cette partie, on peut quand même signaler les 10 paniers à 3 points de Grayson Allen et son record personnel en NBA (42 pts). Pour tous les autres, le suspense a tenu jusqu’au bout ou presque, avec un écart moyen de seulement 6,2 points.

CQFR : Wembanyama clutch, Bane et Wiggins au buzzer !

La ligue a même eu droit à plusieurs fins de match mémorables. Desmond Bane a offert la victoire aux Grizzlies sur un game winner au buzzer face à Portland, pendant qu’Andrew Wiggins faisait de même pour Golden State contre Cleveland. Et comment ne pas évoquer Victor Wembanyama, qui a retourné Chicago dans la dernière minute : deux paniers à trois points consécutifs et une grosse action défensive pour offrir la victoire aux Spurs (121-117) ?

Entre buzzer beaters, remontadas et performances individuelles historiques, cette nuit a rappelé pourquoi la NBA reste le meilleur show sportif du monde.