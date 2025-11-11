Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Hornets : 121-111

Wizards @ Pistons : 135-137, après prolongation

Blazers @ Magic : 112-115

Cavs @ Heat : 138-140, après prolongation

Spurs @ Bulls : 121-117

Bucks @ Mavs : 116-114

Pelicans @ Suns : 98-121

Wolves @ Jazz : 120-113

Hawks @ Clippers : 105-102

- Voilà un game winner qui va faire du bien ! Desmond Bane (22 pts) a délivré le Magic et s'est offert une belle dose d'ivresse après son panier de la gagne au buzzer cette nuit face à Portland. En difficulté depuis son arrivée à Orlando, l'ancien arrière de Memphis a calmé les ardeurs des Blazers, qui venaient de gommer un retard de 9 points dans les dernières secondes. Le tir de Bane n'aurait jamais pu exister si Paolo Banchero (28 pts, 9 rbds) n'avait pas intercepté la remise en jeu de Portland à 2 secondes du terme. L'ancien Dukie s'est bien racheté après avoir manqué deux lancers francs quelques instants auparavant.

Sidy Cissoko (4 pts, 2 rbds, 1 ast) a joué 10 minutes en sortie de banc pour les Blazers.

DESMOND BANE INSANE GAME-WINNER!!! 😱🤯 pic.twitter.com/E3izivcTpu — Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2025

- Vous aimez les game winners au buzzer et en voulez encore ? Andrew Wiggins, pour vous servir. Dans une rencontre assez folle, elle aussi achevée en prolongation et dans laquelle Donovan Mitchell pensait en avoir décroché une seconde sur le fil, le Canadien a offert la victoire au Heat contre les Cavs sur un dunk au bout du bout de l'overtime, sur un service de Nikola Jovic. Entre le bon système d'Erik Spoelstra et le placement déroutant des Cavs, Wiggins a pu signer l'une des actions marquantes de la nuit alors qu'il restait 0.4 seconde à jouer. Une belle revanche pour Miami après le 4-0 violent subi au 1er tour des playoffs il y a quelques mois. Ce panier arraché par l'ancien joueur des Warriors permet au Heat de rester invaincu à domicile (5-0) et de poursuivre ce très bon début de saison placé sous le signe de l'attaque.

ANDREW WIGGINS SLAM FOR THE WIN WITH 0.4 SECONDS LEFT!!!! 😱🤯 pic.twitter.com/nEtaGge3Dx — Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2025

- Les fans des Pistons, déjà gâtés par leur équipe en ce moment, ont eu droit à un thriller et à quelques belles émotions lors de la venue des Wizards cette nuit. Detroit a d'abord arraché la prolongation sur un tir à 3 points au buzzer du rookie Daniss Jenkins, qui est sorti de l'anonymat de manière spectaculaire avec 24 points au compteur et ce coup d'éclat. Puis les joueurs de JB Bickerstaff ont plié l'affaire en overtime, en partie grâce à un autre panier primé cette fois signé Duncan Robinson à une minute de la fin.

DANISS. JENKINS. WHAT A SHOT TO SEND THE GAME TO OT 🤯 WATCH OT: https://t.co/sqE0hFb0yy https://t.co/Aowe7tXlY8 pic.twitter.com/khXyN7PiBi — NBA (@NBA) November 11, 2025

L'homme du match reste toutefois encore Cade Cunningham, qui marche sur l'eau cette saison. Le meneur All-Star a beaucoup shooté (12/45), mais il a quand même été moteur dans le comeback des Pistons en fin de match. Cunningham finit avec une ligne assez ahurissante : 46 points, 12 rebonds, 11 passes, 5 interceptions et 2 contres, ce que personne n'avait jamais fait en NBA depuis que les contres et les interceptions sont comptablisés (1973). C'est la 7e victoire de suite pour Detroit, qui conforte sa première place à l'Est.

Petit mot sur Washington, tout de même, puisque CJ McCollum (42 pts) a montré qu'il en avait encore dans le coffre, même s'il a manqué d'adresse sur la fin. Orphelin de Bilal Coulibaly, Alex Sarr a compilé 15 points, 15 rebonds et 2 contres à 7/16.

- Pas de game winner au buzzer, mais quelle fin de match quand même du côté de Chicago, où les Spurs ont fait tomber les Bulls à domicile pour la première fois de la saison ! Victor Wembanyama a été la star du 4e quart-temps et du money time, puisque le Français a inscrit 18 de ses 38 points dans l'ultime période, passant à lui seul un 10-0 en milieu de quart-temps pour recoller, avant de marquer deux paniers à 3 points consécutifs dans la dernière minute de jeu pour faire virer San Antonio en tête. Une prestation de crack, à laquelle il faut ajouter une ligne de stats encore énorme : 38 points, 12 rebonds, 5 passes et 5 contres. Aucun joueur avant lui dans l'histoire de la NBA n'avait fini un match avec au moins 35 pts, 10 rbds, 5 asts, 5 blks et 5 paniers à 3 points...

Pour son deuxième match de la saison, De'Aaron Fox a inscrit 21 points. Stephon Castle a enregistré un nouveau double-double points/passes (19 pts, 11 asts).

Good god, Victor Wembanyama pic.twitter.com/JmxSQeurv5 — Joe Viray (@JoeVirayNBA) November 11, 2025

- Les Lakers ont attendu le 3e quart-temps pour se défaire des Hornets, dans un match où ils ont pu récupérer Austin Reaves (24 pts). Luka Doncic (38 pts), lui aussi de retour après un petit coup de load management, a inscrit 38 points pour aider Los Angeles à décrocher une 6e victoire en 7 matches. Rui Hachimura a a aussi été important, notamment dans ce 3e QT déterminant où il a inscrit 13 de ses 21 points. Moussa Diabaté a joué 29 minutes en sortie de banc et termine avec 8 points (à 4/4), 3 rebonds, 3 contres et 2 interceptions, mais aussi un +/- neutre (0) dans un match perdu de 10 points (121-111) par son équipe.

OH MY GOD LUKA DONCIC DUNK OF THE YEAR pic.twitter.com/W4u35buK0X — Lakers Empire (@LakersEmpire) November 11, 2025

- C'était le soir de Grayson Allen à Phoenix. Opposés aux Pelicans, les Suns se sont imposés (121-98) grâce au meilleur match offensif en carrière de l'ancien Dukie, qui a fini avec 42 points, son record en NBA, mais aussi un record de franchise à 3 points avec 10 paniers primés.

GRAYSON ALLEN WITH THE NEW FRANCHISE RECORD 10 THREES pic.twitter.com/PYBksohw9A — Cage (@ridiculouscage) November 11, 2025

- Giannis Antetokounmpo et les Bucks se sont sortis d'une situation difficile à Dallas. Menés de 13 points dans le 4e quart-temps, les joueurs de Doc Rivers ont renversé la situation, notamment grâce leur Greek Freak, auteur de 15 de ses 30 points dans le 4e quart-temps. Ryan Rollins a été clutch et Kyle Kuzma (26 pts) précieux, en particulier sur un dunk à 14 secondes de la fin après avoir intercepté le ballon grâce à une glissade de Cooper Flagg. Malgré cette incartade, le rookie des Mavs a sorti son meilleur match cette saison avec 26 points, 9 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 1 contre.

- Anthony Edwards monte en puissance depuis son retour de blessure, un peu à l'image des Timberwolves. Avec 35 points de sa star, mais aussi 27 de Julius Randle et un double-double de Rudy Gobert (14 pts, 12 rbds), Minnesota a signé une troisième victoire de suite, à nouveau contre le Jazz, déjà battu vendredi dernier.

- Les Hawks sont sortis vainqueur du dernier match de la nuit, sur le parquet des Clippers, non sans se faire peur, puisqu'ils comptaient 7 points d'avance à 30 secondes de la fin après en avoir effacé 17 de retard plus tôt dans le match. La fin a été pour le moins tendue, avec deux lancers francs manqués par Zaccharie Risacher, avant que Vik Krejci ne vienne voler le ballon à Nicolas Batum, qui allait tenter d'arracher la prolongation sur un tir à 3 points. Avant ce petit coup de froid en toute fin de rencontre, Risacher avait compilé 11 points, 5 rebonds et 3 contres. Krejci (28 pts) a d'ailleurs sorti le match de sa vie en NBA avec... 8 paniers à 3 points !

Les Clippers, toujours privés de Kawhi Leonard subissent là leur cinquième défaite de suite, malgré le triple-double de James Harden (35 points, 11 passes, 10 rebonds).