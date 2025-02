Le trade fou pour Kevin Durant que je tenterais si j’étais les Bucks

Milwaukee a dégainé pour Kyle Kuzma hier. En cédant Khris Middleton. Un deal qui ne plaît pas à beaucoup de monde, même si ce n'est probablement pas aussi mauvais que ça en a l'air. Mais si j'étais le GM des Bucks, je tenterai quand même de refourguer Kuzma avant la deadline de ce soir. En visant carrément Kevin Durant.

J'ai réfléchi à un trade qui marche en termes de salaires (c'est ça le plus dur avec ce nouveau CBA, ce n'est même pas de penser à des échanges qui font sens mais qui fonctionnent avec l'équilibre des salaires tant les équipes sont restreintes une fois au-dessus de la Tax et des différents apron).

Milwaukee récupère : Kevin Durant, Mason Plumlee.

Phoenix récupère : Kyle Kuzma, Brook Lopez, Pat Connaughton, un premier tour 2031 non protégé (le fait que c'est non protégé peut aider Phoenix à faire le deal avec un seul premier tour plutôt que deux ou trois), trois seconds tours.

Le seul point sur lequel je ne suis pas sûr : je ne sais pas si Phoenix peut récupérer plusieurs contrats dans leur configuration actuelle (au-dessus du deuxième apron).

Je sais que ça peut sembler très peu pour Durant mais le marché est un peu foufou et les Suns vont avoir CRUELLEMENT besoin de faire des économies. Ils payent une note extrêmement salée pour une équipe qui ne gagne pas. Là, il y a un premier tour 2031 sur une période intéressante où KD et Lillard ne seront plus à Milwaukee, peut-être même Giannis. Kuzma a un contrat avec un salaire qui descend saison après saison. Il peut aider les Suns à ne pas être ridicule sur cette fin de saison, tout comme Lopez (dont le deal expire cet été). En gros, Phoenix se maintient dans le top-12 à l'Ouest pour ne pas perdre un trop gros pick, accumule des assets, fait des économies et se prépare à tourner la page.

L'arrivée de Sims à Milwaukee permet d'échanger éventuellement Lopez. Il faut une troisième star aux Bucks. L'effectif manquerait de talent et serait déséquilibré après l'arrivée de KD mais il y aurait un Big 3 très talentueux et complémentaire. Les Bucks sont désespérés. C'est un move désespéré.

Houston peut évidemment proposer plus mais est-ce que les Rockets vont oser ? Est-ce que Phoenix va vouloir envoyer sa star dans la même Conférence ?

Bref, restons attentif mais je pense que ça serait potentiellement un trade qui, à défaut de faire gagner, ferait vibrer les fans des Bucks. Surtout que Kevin Durant est encore sous contrat l'an prochain et Milwaukee pourrait retenter en ajustant le roster pendant l'été.