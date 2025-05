Draymond Green, une plainte globale sur sa gestion arbitrale 😬

Draymond Green se sent presque persécuté... mais est-ce vraiment la réalité ? Après le Game 2 face aux Minnesota Timberwolves, l'intérieur des Golden State Warriors a crié au complot : "J'en ai marre de cette volonté de me faire passer pour un homme noir en colère."

Et pourtant, dans les faits, son statut ne lui permet-il pas de dépasser les limites ? Il s'agit en tout cas de l'avis global en NBA ! Selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, la majorité des équipes de la Ligue se plaignent du traitement arbitral réservé à Green.

Pourquoi ? Car elles ont l'impression que le cadre des Dubs peut se permettre des comportements qui ne sont pas autorisés pour d'autres. Grâce à sa "grande gueule", le joueur de 35 ans a des libertés dans son attitude.

Et effectivement, je suis plutôt en accord avec cette vision. Comme Luka Doncic ou encore Chris Paul, il a "ce droit" de gueuler, de se plaindre, d'être véhément. Sans prendre une faute technique. Alors qu'un jeune joueur, - ou même un gars plus calme de base -, écoperait immédiatement d'une technique.

Pour autant, même si je trouve cela injuste, je le comprends aussi. Avec les années, certains joueurs ont des statuts. Ils sont plus protégés, plus écoutés. Et oui, les superstars n'ont pas le même traitement que les joueurs moins exposés. Heureusement pour Draymond Green.