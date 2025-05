Draymond Green n'est plus qu'à deux fautes techniques d'une suspension, après avoir été sanctionné lors du game 2 contre Minnesota pour un geste dangereux sur Naz Reid. Dans la foulée, l'intérieur des Warriors aurait d'ailleurs pu en recevoir une deuxième pour être allé confronter les arbitres sur leur décision... Malgré ça, Draymond n'est pas trop dans la remise en question. Après la rencontre, sa réponse aux questions sur cette nervosité manifeste et sur sa possible suspension n'allait en tout cas pas dans ce sens.

"Je suis très bon avec ma famille, je suis très bon au basket et dans ce que je fais. J'en ai marre de cette volonté de me faire passer pour un homme noir en colère".

Ce qui est fou, c'est que Draymond Green trouve qu'il est trop durement sanctionné ou en tout cas trop facilement dans l'oeil du cyclone, alors que beaucoup d'adversaires des Warriors considèrent qu'il a des passe-droits, notamment lorsqu'il arrive à éviter des secondes fautes techniques lorsqu'il va se coller au visage des arbitres...

Les Warriors et les Timberwolves sont à égalité (1-1) avant que la série ne s'envole pour San Francisco, où se jouera le game 3, vraisemblablement sans Stephen Curry.

Minnesota égalise sans trembler, les Warriors attendent Curry