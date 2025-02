Kyle Kuzma à Milwaukee, Khris Middleton sacrifié !

On en plaisantait presque dans la Late Session mardi soir, tant on trouvait que récupérer Kyle Kuzma contre Khris Middleton n'était pas forcément une riche idée. C'était même un euphémisme. Les Milwaukee Bucks n'étaient pas du même avis. D'après Shams Charania d'ESPN, les Bucks et les Wizards sont tombés d'accord et ont topé pour un deal assez surprenant.

Milwaukee récupère Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr et un 2e tour de Draft, en échange de Khris Middleton, lieutenant historique de Giannis Antetokounmpo et champion NBA 2021, AJ Johnson et un échange de picks. Middleton n'a évidemment aucun intérêt à rester chez les Wizards, qui sont en pleine reconstruction, et il s'agit peut-être là d'un point de transit pour le All-Star de 33 ans.

Middleton trop souvent blessé

Les Bucks ont décidé que cette version de Khris Middleton, au club depuis 12 ans, mais trop souvent blessé ces trois dernière saisons, ne leur suffisait plus. Kyle Kuzma, lui aussi champion NBA mais en 2020 dans la bulle avec les Los Angeles Lakers, présente plus de garanties de ce point de vue-là. L'ailier des Wizards est en revanche un moins bon joueur au sens large.

Ce que l'on aimerait savoir maintenant, c'est le point de vue de Giannis Antetokounmpo sur ce départ. On sait à quel point le Greek Freak tenait à Khris Middleton. On sait aussi que s'il avait validé le trade de Jrue Holiday, c'était parce que Damian Lillard faisait partie de la contrepartie...