Rudy Gobert 12e du DPOY, un (mini) scandale ?

Je sais que ces élections reposent autant voire plus sur le narratif qu’autre chose. Je sais aussi que beaucoup de votants, anciens joueurs ou fans sont agacés des quatre titres de Defensive Player of the Year de Rudy Gobert. Je ne prétends pas qu’il devait le choper cette année. Mais 12e ? Avec seulement un petit point, à savoir un pauvre vote pour la 3e place ? Sérieusement ?

J’ai bien compris que mon approche des trophées individuelles n’est probablement pas la bonne. Je suis d’avis que le DPOY devrait être le Defensive Player of the Year. Ouais c’est probablement con à dire, mais je veux dire par là qu’il doit être le meilleur défenseur de la ligue et pas le meilleur défenseur de la meilleure défense de la saison.

Ce point ne signifie pas que les joueurs devant lui ou qu’Evan Mobley ne méritent pas d’être mentionnés et/ou titrés. Mais qu’à mon avis, ce n’est pas parce que les Minnesota Timberwolves ne sont plus la superbe machine défensive de la saison dernière que Rudy Gobert n’est plus un des tout meilleurs défenseurs de la ligue. On peut lui reprocher des choses (offensivement, mais clairement pas ça.

Du coup, passer de #1 à #12 en un an est choquant (le mot est trop fort, je le sais). Car il n’a vraiment, mais vraiment pas régressé dans le secteur. Et il n’y a pas 11 mecs qui lui sont passés devant.

Prenons un exemple, poste pour poste, car la comparaison est plus simple. Ivica Zubac est un excellent défenseur, qui fait une belle saison. Aucun doute là-dessus. Est-il au-dessus de Rudy Gobert au point de mériter 4 places de #1, 4 places de #2 et 1 de #3, quand le Français n’en a qu’une de #3 ? Bien évidemment, non.

Le fait qu’il fasse une saison surprise, dans une équipe qui a le vent en poupe, joue. Mais aussi bon soit-il, et c’est un super joueur, Ivica Zubac n’est pas devant Gobert, qui reste ce qui se fait de mieux en défense à son poste.

Bref, ça ne m’empêchera pas de dormir. Et j’ai bien conscience de l’importance du narratif. Après tout, Draymond Green est devenu un candidat sérieux en quelques semaines, à coups de déclarations qui ont rappelé à certains qu’il était un excellent défenseur. Rudy Gobert, lui, lasse par sa domination, et agace. Donc forcément, il n’est pas le joueur qui bénéficie le plus de la hype et du narratif.

Mais autant le mix compétence-narratif-équipe autour (avec lequel je ne suis pas forcément d’accord pour les trophées indiv) me semble plutôt cohérent pour le reste de la liste. Autant le cas Rudy Gobert est vraiment abusé. Le terme scandale dans le titre est probablement exagéré. Mais franchement, c’est un peu triste.

