Les cartes de collection NBA, tout ce que vous devez savoir

Pour les spectateurs du Hoop Culture, vous avez peut être pu voir les cartes offertes à nos deux MC de notre rendez-vous dominical. Retour sur un pan de la culture basket et de la collection.

L’univers du basket rime avec jersey, sneakers, outfit aux couleurs des franchises et pour les plus hardcores, figurines, memorabilia et cartes de sport.

En France, c’est au début des années 1990, en pleine expansion de l’image de la NBA à l’international (dont le symbole reste les JO de Barcelone bien évidemment) que les premières cartes de sport font leur apparition.

A titre personnel la collection Upper Deck de la saison 92-93 fut le germe d’une collection (je conserve encore jalousement l’intégralité de la collection à la maison et retombe en enfance en feuilletant le classeur), et le marché de la carte de collection ne connaît pas la crise.

Les cartes de collection : des droits comme les autres



La NBA est la plus grande ligue du monde et elle a pris l’habitude d’augmenter son chiffre d’affaires grâce notamment à la vente de droits (juteux) à différentes compagnies qui exploitent les images officielles de la NBA.

Si vous commencez à suivre un peu ce hobby (vous entendrez souvent ce terme générique parmi les collectionneurs, qui ici désignent le monde de la carte de collection de carte de sport) vous entendrez parler de sociétés comme Upper Deck, Fleer, Leaf, Topps, Panini (et oui ils ne font pas que des vignettes autocollantes de Joël Bats 😉).

Si Panini avait les droits jusqu’à la fin de la saison 24-25, Topps (qui appartient à la holding Fanatics) a récupéré les droits pour les prochaines années dès cette saison 25-26.

Une collection ? Non des gammes de collection



Comme pour l’ensemble des droits liés à la NBA (et d’autres ligues ou événement sportif), chaque appel d’offres est l’occasion de faire monter les enchères. Pour rentabiliser ces investissements, l’heureux vainqueur va donc lancer des collections.

Oui, des collections et pas seulement une. Pour schématiser il y a des collections d’entrée de gamme, de milieu de gamme et haut de gamme.

Nba Hoops, Donruss, Select, Prizm, Mozaic, Impeccable, Phoenix, Spectra, Immaculate, Flawless, Noir, Court Kings, One and One ne sont que quelques collections que Panini proposait.

Les prix : à la recherche de la bonne affaire !



Qui dit gamme de collection, dit prix de gamme. Si vous pouvez trouver des boites (je passerais le nom des différents formats de boîtes) à 25€ (une quarantaine de cartes) cela peut monter à 250€, 600€ voir plus milliers d’Euros parfois pour 5 cartes, voir une carte.

Pourquoi des différences de prix aussi importante ? Tout simplement car une collection est composée de série de cartes spécifiques, et il y a un jargon à maîtriser. Vous êtes encore là ? Tant mieux, il est temps d’un cours de langage.

Un jargon à maitriser



Lorsque vous commencez à collectionner, il faut apprendre les termes du hobby.

Base : carte de la collection dans leur édition la plus simple

Parallèle : il s’agit des cartes de base de la collection mais avec une finition différente. Cette finition peut être une couleur de base, des effets spécifiques brillants etc. Elles sont par nature plus rares que les bases

Insert : Avoir une collection unique ? Non chaque collection a des mini série spécifiques à la collection que l’on ne peut trouver que dans les box de la dite collection. Par exemple cherchez Kaboom Cards NBA dans votre moteur de recherche et vous verrez un insert assez recherché sur les collections Panini. Plusieurs séries inserts sont proposés par collection, certains devenant parfois une collection à part entière. Là aussi elles sont plus rares et donc plus recherchées.

Auto : Un type de carte le plus recherché (si ce n’est le plus) est celui avec un autographe sur la carte. Certifié par le fabricant il atteste que l’autographe est authentique. Attention deux types d’autographes (sinon ça serait trop facile). Ceux sur sticker et les auto « on card ». Sur sticker, le joueur s’est enquillé des planches à signer avec des centaines de stickers et on card, il a eu la carte entre les mains et l’autographe est signé sur la carte (une traduction que même les buses en anglais auront compris).

Bien sur les auto sur sticker sont moins chers, les auto on card sont plus chers.

Memo : D’autres types de cartes ont des memo (pour memorabilia), c’est-à-dire des équipements. Morceau de maillot, de sneakers, vous vous retrouvez avec des cartes plus épaisses qui encapsulent un morceau de l’histoire de la NBA. Là aussi 2 possibilités, un mémo non porté et un mémo porté par le joueur.

La certification se fait via une phrase sur la carte, et là aussi les game worn sont plus recherchées et plus chères.

Outre ce jargon, il y a des combos de cartes comme avec une carte insert parallèle, auto et mémo… Là on part sur de la carte rare et parfois exceptionnelle donc à prix là aussi plus élevé.

Des sites (comme Beckett.com) recensent les collections avec des set list complets …

Mais j’oubliais (enfin non mais c’est un effet de style pourri)… les cartes peuvent aussi être numérotées !

Une numérotation est variable selon la collection mais peut par exemple être /199, /149, /99, /49, /10, /5, /3 et bien évidemment le graal … la 1/1 (one of one parce que c’est plus american style à dire comme ça)

Un prix qui s’explique



Avec ces notions, maintenant vous pouvez comprendre les écarts de prix. Entre les niveaux de collection, les cartes rares (qu’elles soient insert, parallèle, numérotée avec auto, etc) et les joueurs qui signent (dans certaines collections beaucoup de rookies donc moins cher que des joueurs comme Wembanyama par exemple) cela explique les écarts de prix… les rendre accessibles est une autre histoire.

Un marché de collection



Qui dit collection, dit revente. Ebay, vinted et d’autres sont les sites les plus fréquentés des revendeurs de cartes (surtout à l'unité). Allez faire un tour sur ebay et vous trouverez des cartes de tout type. Attention comme partout, certains abusent sur les prix, des fausses annonces circulent et il arrive que des personnes abusent de la crédulité de collectionneurs, notamment les nouveaux.

Autre point, une carte peut se négocier, il est fréquent de faire des propositions, parfois avec de beaux rabais et les offres sont acceptées. Comme toujours prendre le temps de regarder le marché, de comprendre les côtes et même de solliciter des collectionneurs pour se faire aider.

Outre la revente, et selon votre budget, vous craquerez peut être sur des boxs et des boutiques en Europe sont reconnues comme shopuscards en France, The All American Sports en Allemagne ; Dave & Adam's aux Pays Bas (entité présente aux USA qui a ouvert en Europe) ou Trace n'Chase en Grèce. Là aussi prenez le temps de comparer les prix, de regarder ou de demander.

Le hobby : un monde de partage



Beaucoup de collectionneurs se retrouvent sur les réseaux sociaux (groupe facebook par exemple), en association (la plus connue reste CardsAddict avec Gylbret, dont je suis membre) et de plus en plus de vidéos sur ce thème pop sur Youtube (le format A la Carte d’Alex de Trashtalk en est le meilleur exemple, voir pour les plus mainstream avec Domingo).

Certains sportifs se mettent même à la collection voir à avoir des boutiques comme Antoine Griezman (pour Théo : c’est un joueur de foot, un sport qui se joue avec un ballon rond mais avec les pieds 😉).

Les confrères de basketsession s'y mettent aussi avec 5 majeur qui a une rubrique autour des cartes dans chacun de ses numéros depuis quelques temps.

Créateurs : les customs de cartes



Outre ces éléments officiels, des créateurs, appelé customer, créent des cartes. Soit dans des collections qu’ils inventent, soit à la demande.

La France connaît d’excellents créateurs comme Zetaw, TD Custom (celui qui a fait les cartes offertes à nos deux MC), Carat Creation, Abes Acer (et plein d'autres) que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux comme X ou Instagram.

Je pourrais encore vous parler longtemps de cartes, avec par exemple les breaks, de comment orienter votre collection mais cette session déjà beaucoup trop longue, n’est pas exhaustive (parfois inexacte probablement, je ne suis qu’un humble collectionneur et les commentaires sont faits pour apporter les corrections que vous jugerez nécessaires). De plus toutes les infos sont trouvables assez facilement si vous cherchez 😊

Alors prêts à vous lancer dans la recherche de cartes ?