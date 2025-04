Rudy Gobert, critiqué et ciblé, a très bien défendu les stars de LA

Le narratif expliquant que Rudy Gobert ne peut défendre les stars en périphérie est faux. Et il l'a prouvé contre Luka Doncic et LeBron.

Qu’on soit clair, Rudy Gobert a connu deux premiers matches de playoffs difficiles face aux Los Angeles Lakers. Et son temps de jeu s’en est ressenti. C’est un fait.

Et si je déteste le bashing systématique sur lui, j’entends clairement certains arguments. Récemment, c’est DeMarcus Cousins qui a affirmé que c’est Rudy Gobert qui aurait dû être « nommé » joueur le plus surcoté de la NBA, et non Tyrese Haliburton.

Pour lui, argument classique, on ne peut pas être 4 fois DPOY et ne pas être sur le terrain. Et effectivement, voir le Français jouer moins de 30 minutes sur les deux premiers matches (4 pts et 6 rbds) avec son statut, c’est forcément compliqué.

En revanche, quand on lit qu’il ne peut pas défendre en périphérie ou que les stars s’amusent sur lui en isolation, il faut doser. Lors du Game 2, son bilan a été plus que positif face à LeBron James, Austin Reaves et Luka Doncic. Et pourtant, ces derniers l’ont vraiment ciblé. En combiné, les trois stars des Los Angeles Lakers n’ont tiré qu’à 3 sur 12 face à Rudy Gobert (5sur 13 au Game 1).

Et c’est sans compter le nombre de fois où, gênés, ils n’ont pas pris de tir. Dans le 4e (jusqu’à ce que Reid le remplace à la fin), Luka Doncic, qui adore le jouer, a passé son temps à essayer de l’avoir comme adversaire direct. Et Rudy s’en est très, très bien sorti. Sans chercher à trop en faire pour ne pas donner de lancers gratuits, il l’a parfaitement gêné (voir les quatre tirs sur iso de Doncic ici). Le Slovène n’a pris que deux tirs face à lui dans la dernière période. Tous les deux ratés.

Il ne s’agit pas de dire que ce n’est pas une bonne idée de cibler le Français. Et que JJ Redick, Luka Doncic, LeBron James, etc. sont des idiots s’ils le font. Cibler un pivot, et en particulier Gobert, ce n’est pas une histoire de le battre en un contre un. C’est avant tout fait dans l’objectif de réduire son apport dans la raquette en l'en éloignant. Moins de rebonds défensifs (il n’en prend que 6 par match pour le moment). Ne pas croiser son chemin sur les coupes ou sur les drives après renversement.

C’est donc une stratégie tout à fait valable face aux grands pivots. Encore plus face à Gobert qui ne punira pas de l’autre côté une stratégie small ball. Alors qu’un AD, Jokic, ou autre obligent à envoyer en défense un grand qui généralement aura peu d’impact en attaque, et qui aidera l’agressivité et les rotations adverses.

Bref, si c’est pertinent de cibler Rudy Gobert pour l’éloigner de là où il rayonne le plus, la narrative qui consiste à dire qu’il ne peut pas tenir les superstars en périphérie est totalement fausse. Et il a même été excellent dans ce domaine au Game 2. Et ça a été une des raisons de l’excellent match 1 des Minnesota Timberwolves.

Reste à savoir maintenant si c’est pertinent pour les Wolves de l’envoyer à chaque fois sur le porteur de balle. A Chris Finch de voir s’il ne devrait pas utiliser plus souvent un pré-switch ou d’autres tactiques visant à maintenir le plus possible Rudy Gobert là où il a le plus d’impact. A savoir la raquette. Son royaume.

