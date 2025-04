« Rudy Gobert ne peut pas être sur le parquet en fin de match en playoffs », pourquoi cet avis n’a aucun sens

Je voulais faire cette session car dans de nombreuses previews de playoffs, j'ai entendu encore et toujours cette même rengaine sur Rudy Gobert. Pourra-t-il être aligné en fin de match alors qu'il risque d'être ciblé par Luka et se retrouver sur une île ? Et presque à chaque fois, ces suiveurs, analystes et autres influenceurs répondaient que non.

Je n'aime pas être méchant gratuitement mais quiconque affirme que Rudy ne devrait pas être sur le parquet pour cette raison a une lecture très simpliste du basket et je vous conseille de remettre en question fortement toute analyse tactique de leur part.

Premièrement, il y a plusieurs façons de défendre le pick & roll, le pivot n'est pas obligé de switcher et se retrouver en un contre un face à un arrière et ce, même si le porteur de balle essaye de forcer le switch.

Rudy Gobert revient fort et au bon moment !

Deuxièmement, contrairement aux idées reçues, Gobert n'est pas un mauvais défenseur en un contre un, que ce soit contre un petit ou un grand. Ce n'est pas sa plus grande force mais sa longueur et sa mobilité intéressante pour sa taille posent problème aux attaquants adverses.

Ceci dit, je ne dis pas qu'il faut absolument aligner Gobert dans une fin de match contre les Lakers. Le français est un joueur élite dans deux domaines : la pose d'écran et la protection du panier. Hors les angelenos sont une des équipes qui finit le moins au cercle de toute la ligue. Une des grandes forces de Gobert se retrouve donc limitée par le jeu offensif adverse.

Peut-être que Chris Finch estimera pour Rudy que, malgré ses limites avec le ballon, ses qualités de screener, de rebondeur et de lob catcher sont suffisantes pour l'aligner. Peut-être pas. Mais si le coach des Wolves préfèrera le laisser sur le banc, ce ne sera pas par peur que se répète le game winner de Luka de l'an passé. Uniquement parce que le match up ne permet pas d'exploiter au mieux ses forces et peut mettre en lumière ses faiblesses.