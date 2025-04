Rudy Gobert revient fort et au bon moment !

Après une saison individuellement plus discrète, quelques pépins physiques et un bilan collectif un peu moins clinquant que la saison dernière avec Minnesota, Rudy Gobert va beaucoup mieux. Le pivot des Timberwolves est à l'image de son équipe, en pleine bourre, avec un impact plus marqué sur les rencontres. Le quadruple Defensive Player of the Year marque plus, prend plus de rebonds et donne l'impression d'être à nouveau plus dissuasif près du cercle et même un peu plus loin, que le commun des mortels.

Ses quatre derniers matches, tous remportés par Minnesota (qui reste sur 5 victoires de rang), Rudy Gobert n'a fait que des moissons :

23 pts, 19 rbds contre Philadelphie

21 pts, 18 rbds contre Brooklyn

19 pts, 12 rbds contre Denver

19 pts, 25 rbds contre Detroit

Si l'on étend aux 6 derniers matches, l'ancien joueur du Jazz est même à 19 points et 17 rebonds de moyenne, à 72.5% d'adresse globale.

Cette saison, il tourne à 11.7 points, 10.9 rebonds et 1.5 contres de moyenne. Les Timberwolves sont 7e, à une petite victoire du 4e, Denver.