Des nouvelles de la guerre entre la WNBA et ses joueuses

La WNBA et le syndicat des joueuses, la WNBPA, ont annoncé la prolongation de l’actuel accord collectif (CBA) jusqu’au 9 janvier 2026. Les deux parties continuent de travailler à l’élaboration d’un nouvel accord, sans qu’un terrain d’entente définitif n’ait encore été trouvé.

Dans le cadre de cette extension, chaque camp conserve toutefois la possibilité de mettre fin à l’accord avec un préavis de 48 heures. Une clause qui souligne à la fois la volonté de poursuivre le dialogue, mais aussi la fragilité des équilibres dans les discussions en cours.

Cette prolongation permet d’éviter une interruption immédiate des activités, tout en laissant du temps pour négocier sur des sujets majeurs comme les salaires, la répartition des revenus ou les conditions de travail. Une étape de transition, donc, en attendant un nouvel accord censé accompagner la croissance rapide de la ligue et les attentes de plus en plus élevées de ses joueuses.

On a pu voir ces derniers mois que les relations entre l'état-major de la WNBA et les joueuses s'étaient détériorées. Il faut espérer que les dissensions entre la boss de la ligue, Cathy Engelbert, et les meneuses du syndicat, ne soient pas irréparables pour que la WNBA puisse surfer sur son succès grandissant.

La saison WNBA 2026 doit normalement débuter dans le courant du mois de mai, s'il n'y a pas lockout.