4 Français draftés au premier tour en juin ?

The Ringer a publié l'une de ses nouvelles Mock Draft et on retrouve quatre Français au premier tour.

22eme : Nolan Traoré. Le meneur de St Quentin est comparé à Nico Mannion, Rod Strickland ou encore Jeff Teague. Les spécialistes du média US mettent notamment en avant son ball handling et ses qualités de finisseur. Drafter au-delà de la loterie serait une petite déception pour un joueur un temps annoncé dans le top-5. Mais l'essentiel reste d'arriver en NBA avec un contrat garanti, si possible dans une bonne organisation.

23eme : Noah Penda. Le joueur du Mans a vu sa cote grimper et il est perçu comme un potentiel défenseur polyvalent susceptible de se greffer dans une rotation.

27eme : Noa Essengue. A l'inverse, la valeur d'Essengue semble revue à la baisse, du moins selon The Ringer. Il était un temps pressenti pour être le premier appelé parmi les Français. L'ailier qui évolue à Ulm n'a que 18 ans et un potentiel particulièrement intrigant.

30eme : Joan Beringer. Le Big man a un profil de rim runner et de protecteur de cercle qui intéresse habituellement les franchises. Surtout en étant aussi jeune.