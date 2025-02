Je me réveille un peu plus tard que prévu, je lis un peu et je me prépare. Avant de préparer mon p'tit déjeuner, je checke l'app NBA pour voir si les Lakers ont battu les Knicks au MSG (les Lakers ont gagné et je sais pas pourquoi, mais à ce moment là, j'ai l'impression que les Purple and Gold peuvent faire un truc de spécial si ils ne jouent pas contre les Nuggets en playoffs).

Bref, je me dis alors : Allons lire le CQFR sur BasketSession et là je tombe sur un article qui dit : SEISME : Luka Doncic tradé aux Lakers contre Anthony Davis.

Je relis le titre de l'article 111782356 fois et je refuse d'y croire, c'est impossible pour moi. Les premières questions que je me pose sont :

POURQUOI ?, COMMENT ?, QUOI J'AI RATE QUELQUE CHOSE ?, LUKA AVAIT ENVIE DE PARTIR ?, C'EST VRAI OU C'EST UNE BLAGUE ? POURQUOI LES MAVS LÂCHENT LEUR SUPERMEGASTAR QUI LES A EMMENÉ EN FINALES LA SAISON DERNIÈRE POUR ANTHONY DAVIS ?

Là je vais sur Twitter (X) et la première chose que je vois c'est ce tweet de Thomas Dufant de la First Team qui réagit sur ce trade en mode, WHAT ? Je scrolle et je tombe sur plein de réactions de joueurs NBA et sur la Breaking News de Shams qui explique le trade.

Je me dis que ce n'est pas possible, pourquoi les Mavs lâcheraient Doncic pour UN SEUL PICK et pas d'autres joueurs ??

Qui a gagné ce trade ?

En tant que fan de Lakers, je me dis que c'est bête pour les Mavs de lâcher une superstar de 25 ans (qui certes est souvent blessé) contre un mec qui va avoir 32 ans dans un mois et qui lui aussi est quand même souvent blessé. Je pense que c'est un trade tellement inattendu que je ne sais pas trop quoi en penser et ensuite je vois des gens dire que LeBron n'en savait rien tout comme les principaux acteurs de ce trade...

Je me demande maintenant, qui a "gagné" ce trade. Si les Mavs voulaient trader Doncic, pourquoi n'ont-ils pas fait savoir à toute la ligue que Luka était dispo ? Ils auraient eu des offres de presque toutes les équipes, non ? Ils auraient même eu de meilleures offres que celle des Lakers et ils auraient eu mieux qu'un seul pick du premier tour. C'est une bonne chose pour les Lakers, mais défensivement ça craint... Mais pour l'après-LeBron, c'est top.

Les Lakers ont donc leur nouvelle superstar (ça me semble toujours irréel de me dire que Luka Doncic est un Laker). Pour moi, Les Mavs viennent de faire le pire move. Comment on peut négocier un trade avec une seule équipe pour recevoir un seul pick. Rudy Gobert a été tradé pour 4 picks... En fait, les Mavs ont lâché Doncic pour pas beaucoup, même si Davis est grand chose, mais pas assez pour une superstar générationnelle.

Maintenant, je me dis que ce trade ressemble à un vrai trade 2k, je me rappelle qu'un jour j'avais Luka Doncic aux Lakers juste pour le kiffe. Vous savez, ce genre de trade 2k où l'on se dit, j'ai envie de voir Jokic jouer avec Doncic ou Steph avec LeBron.

Que pensez-vous de ce trade ?

