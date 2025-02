On a cru rêver, aux alentours de 6h30 ce matin, lorsqu'on a été réveillés par l'alerte de Shams Charania sur notre téléphone. Après quelques minutes d'attente, passées à vérifier si l'insider d'ESPN ne s'était pas fait pirater ou si on n'était tout simplement pas toujours en train de dormir, la réalité a frappé. Luka Doncic a été tradé aux Los Angeles Lakers, alors qu'il n'avait absolument rien demandé.

Oui, relisez bien. Luka Doncic est un joueur des Lakers, sur décision du front office des Dallas Mavericks. Le Slovène, finaliste NBA et superstar patentée de la ligue, a été prévenu samedi par le General Manager Nico Harrison. D'après Marc Stein, qui confirme l'information, ce sont les Mavs qui ont approché les Lakers avec une offre que ces derniers ont l'air de s'être empressés d'accepter.

Anthony Davis fait le chemin inverse, en compagnie de Max Christe et du 1er tour 2029 des Lakers. Le Jazz fait office de facilitateur de deal, en récupérant Jalen Hood-Schifino, le 2e tour 2025 de L.A. et le 2e tour 2025 des Mavs.

Mais... pourquoi ???

Venons en au motif supposé pour lequel Nico Harrison serait allé lui-même frapper à la porte de son homologue Rob Pelinka. A en croire Tim MacMahon, Dallas avait de réelles inquiétudes au sujet de Luka Doncic, en ce qui concerne ses problèmes constants pour être en forme physique optimale. Ce serait la raison pour laquelle la perspective d'offrir à l'ancien joueur du Real Madrid un contrat à plus de 300 millions de dollars via l'extension à laquelle il était éligible - il ne l'est plus en passant aux Lakers - leur semblait risquée.

Admettons que cet argument soit recevable. C'est avec les Lakers, et pour recevoir Anthony Davis, 32 ans le mois prochain, et qui doit gérer ses propres soucis de blessures, que les Mavs ont fait un deal ?! On imaginait que si Luka devait quitter Dallas via un trade, ce serait contre une contrepartie XXXXL, avec un joueur à peu près du même âge ou avec le même impact actuel en NBA. Davis est phénoménal cette saison, mais il n'a jamais montré qu'il pouvait être le leader d'une équipe qui va très loin. Peut-être que l'on se trompe et que l'association Davis-Irving va défier l'entendement, mais à l'heure actuelle, ce trade semble fou.

Allons même plus loin. C'est peut-être le trade le plus étonnant en NBA depuis le début du millénaire. Aucune indice n'était apparu ces dernières semaines. Aucun des principaux concernés n'avait fait la demande d'être tradé, ni n'avait manifesté son mécontentement.

LeBron James, qui avait certes manifesté un relatif empressement de voir l'effectif renforcé avant la deadline, a fait savoir à Dave McMenamin d'ESPN qu'il était au restaurant en famille lorsque la nouvelle est tombée et qu'il n'avait aucune idée que ce trade était en préparation. Si le King dit vrai, c'est presque encore plus fou.

