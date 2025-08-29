Marine Johannes en conf de presse, j’adore!

Avec les absences de nombreuses titulaires, Marine Johannès a été propulsée titulaire lors du dernier match.

En plus de son apport pendant la rencontre, Marine apporte aussi sa touche en conférence de presse ! No look pass!

Question d'une journaliste :

Comment diriger l'attaque de New York Liberty sans certaines joueuses comme Sabrina Ionescu ?

- Marine : « Parfois, je ne savais pas ce que je faisais »

- Sa coach, Sandy Brondello : « Ne leur dis pas ça ! »

Death, Taxes, Marine' s frankness!

A 4min 11.