Comme LeBron James, JJ Redick n’était pas vraiment content des décisions arbitrales du soir. S’il n’est pas revenu sur la faute finalement sifflée à LBJ, c’est une action impliquant Luka Doncic que le coach des Los Angeles Lakers n’a pas du tout apprécié. D’autant plus qu’un coup de sifflet aurait pu tout changer.

Il restait à ce moment là 33 secondes à jouer et les Lakers étaient menés d’un petit point. Luka Doncic remontait la balle, avec Jaden McDaniels dans ses appuis. Un peu trop littéralement. En marchant/buttant sur son pied, le Slovène est allé au sol :

So...here is the video of what JJ Redick said was a blatant trip. I'd actually like to know the rule on this, because it's less of a trip, & more of Luka stepping on Jaden's foot. Is that a foul though? I honestly do not know pic.twitter.com/f2rgU3KzW5

Les arbitres ont décidé que Luka Doncic n’a pas vraiment subi de faute là-dessus. Ils n’ont pas sifflé marcher non plus et les Lakers ont pris un temps-mort. A défaut d’avoir les lancers-francs qu’ils pensaient mériter.

Forcément, JJ Redick était énervé en conférence de presse :

« Pour commencer, on a fait trébucher Luka. C’était un croche-pied flagrant. Il n’est pas tombé tout seul. Nous avons regardé la vidéo ; on l’a fait tomber. Donc on aurait dû aller sur la ligne de lancer-franc. Ce n’est pas une excuse pour notre défaite, mais il y avait faute. Et nous avions une chance de passer devant. »

Si, sur la première vidéo, la faute de Jaden McDaniels n’est pas totalement évidente, la caméra utilisée pendant le match donne raison à JJ Redick et Luka Doncic. Le joueur des Wolves ne fait peut-être (peut-être, je précise) pas exprès de faire tomber le Slovène. Mais il avance clairement son appui pour gêner sa progression et c’est suffisant pour mériter un coup de sifflet :

The angle that everybody is missing & not seeing what happened before,

When you’re playing defense you’re going side to side , there’s no need to lunge your leg forward so

as you can see here , McDaniels intentionally lunged forward to trip Luka. pic.twitter.com/1qAj6jPfXZ

