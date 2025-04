Jalen Brunson, son hommage pour Tom Thibodeau 🙌

Tom Thibodeau va-t-il jouer son poste sur ces Playoffs 2025 ? Malgré les résultats positifs des New York Knicks, l'entraîneur suscite des doutes et des critiques. A cause notamment sa gestion avec son utilisation jugée excessive de ses joueurs majeurs.

Dans l'hypothèse d'un échec en PO, il pourrait être sur la sellette. Face à cette situation, Jalen Brunson a tenu à prendre la défense de son coach. Depuis son arrivée en 2022, le meneur a pris une nouvelle dimension avec même une véritable explosion de son statut.

Et il en a attribué le mérite à Thibodeau.

"Il représente beaucoup pour moi. Individuellement, il a énormément contribué à ma carrière. Il a joué un rôle important pour KAT aussi, en l'entraînement à Minnesota et ici. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent dire qu'ils ont bénéficié de Tom Thibodeau dans leur carrière.

En tant qu'équipe, nous sommes toujours dans une position qui nous permet d'être compétitifs en Playoffs, depuis que je suis ici. Il est très préparé, c'est un individu très préparé. Il a fait beaucoup pour ma carrière, donc je serai toujours son supporter. Toujours. Même quand il m'agace, toujours", a assuré Jalen Brunson pour le New York Post.

Bien évidemment, Tom Thibodeau a eu un impact global positif. Notamment dans la relance des Knicks. Mais sa méthode peut-elle fonctionner en Playoffs ? C'est le gros point d'interrogation. Pour le soutenir de la meilleure des façons, les Knicks savent ce qu'ils doivent faire sur le parquet.

