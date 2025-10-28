Une rivalité à l’origine des cartons de Victor Wembanyama ?

Victor Wembanyama a attaqué la saison comme l'OVNI qu'il est en multipliant les cartons et en dominant tous ses adversaires près du cercle. Il martyrise ses opposant en attaque et en défense et pourrait battre un record de Patrick Ewing aux contres.

Bref, il est au-dessus du lot. Il se pourrait d'ailleurs que ce départ canon soit aussi motivé en partie par ce qui s'est passé lors des finales NBA en juin dernier... En tout cas, c'est ce que raconte Marc J Spears :

"Chet vient de gagner un titre. Wembanyama n'en a pas. Quelqu'un de l'entourage de Victor m'a dit que Wembanyama est motivé par le fait que Chet ait gagné un titre."

Bon, les journalistes américains veulent relancer la rivalité avec Chet Holmgren, sans doute dans le but de vendre. Mais la rivalité existe réellement et elle remonte aux duels entre les deux licornes avec leur sélection nationale respective en jeunes.

Mais on imagine que Victor Wembanyama a de nombreuses sources de motivation qui dépasse évidemment le cadre de son duel à distance avec le pivot du Oklahoma City Thunder.

Chet Holmgren avait une revanche à prendre