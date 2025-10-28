Victor Wembanyama chasse un record de Pat Ewing !

Victor Wembanyama continue de repousser les limites de la précocité et de la constance. La nuit dernière, lors de la quatrième victoire en quatre matches des Spurs, acquise à domicile contre Toronto, le phénomène français a une nouvelle fois marqué les esprits avec une ligne de stats impressionnante : 24 points, 15 rebonds et… un contre. Un détail ? Pas vraiment. Ce contre prolonge une série historique : Wembanyama a désormais réussi à contrer au moins un tir lors de 89 matches consécutifs en saison régulière NBA.

Cette performance le place seul au quatrième rang de l’histoire derrière trois légendes de la dissuasion : Patrick Ewing (145 matches), Dikembe Mutombo (116) et Mark Eaton (94). À seulement 21 ans, le Français s’installe donc dans une conversation réservée à des pivots mythiques, tout en poursuivant sa montée en puissance dans une équipe de San Antonio enfin victorieuse et séduisante. Si la série se poursuit, il pourrait dépasser Eaton d’ici quelques semaines, et viser Mutombo, puis Ewing, avant la fin de la saison.

Dans l’ombre du géant, un autre rookie fait son trou : Dylan Harper. L’arrière, choisi au premier tour par les Spurs, est devenu le quatrième joueur de l’histoire de la franchise, après Wembanyama, David Robinson et Willie Anderson, à marquer au moins 10 points lors de ses quatre premiers matches NBA.

Une nouvelle génération dorée semble se dessiner à San Antonio, emmenée par un Wembanyama toujours plus dominant, qui continue de transformer chaque soir ordinaire en un nouvel épisode d’histoire.

