Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Pistons : 116-95

Magic @ Sixers : 124-136

Hawks @ Bulls : 123-128

Nets @ Rockets : 109-137

Celtics @ Pelicans : 122-90

Raptors @ Spurs : 103-121

Thunder @ Mavs : 101-94

Suns @ Jazz : 134-138, après prolongation

Nuggets @ Wolves : 127-114

Grizzlies @ Warriors : 118-131

Blazers @ Lakers : 122-108

Ce que l'on a retenu de chaque franchise NBA après une semaine

- Et 4-0 pour les Spurs ! San Antonio a assez facilement dominé Toronto avec un Victor Wembanyama fraîchement nommé meilleur joueur de la semaine à l'Ouest. Le Français a enregistré 24 points et 15 rebonds en 31 minutes et à 7/8. Jamais les Texans n'ont remporté les cinq premiers matches d'une saison NBA, ce qui va être un beau challenge pour Wembanyama et sa bande. Victor a réussi un contre dans un match NBA pour la 89e fois de suite, ce qui lui offre la 4e plus longue série de l'histoire, derrière Patrick Ewing (145), Dikembe Mutombo (116) et Mark Eaton (94).

Dylan Harper (11 pts, 6 asts, 6 rbds)) a lui rejoint Victor Wembanyama, David Robinson et Willie Anderson comme les seuls rookies de l'histoire des Spurs à avoir marqué au moins 10 points sur leurs 4 premiers matches.

Victor Wembanyama tonight • 24 points

• 15 rebounds

• 4 assists

• 7/8 FG pic.twitter.com/QIoTrMQmPZ — Bala (@BalaPattySZN) October 28, 2025

- OKC aussi est à 4-0, mais les Mavs ont fait trembler les champions en titre pendant quelques minutes. Alors qu'ils menaient de 19 points dans le 4e quart-temps, Shai Gilgeous-Alexander (23 pts) et les siens ont été quasiment repris (-1) après un run collectif et un panier de D'Angelo Russell à 54 secondes du terme. Isaiah Hartenstein (16 pts, 12 rbds) a marqué les deux seuls paniers du Thunder dans les 9 dernières minutes, ce qui s'est avéré suffisant.

Cooper Flagg n'a pas passé une très bonne soirée. Blessé à l'épaule sur le premier contact de la partie, le n°1 de la Draft 2025 n'a marqué que 2 points à 1/9, sans passe décisive. Ajay Mitchell (17 pts) et Chet Holmgren (18 pts, 11 rbds, 4 blks) ont joué un rôle important dans ce succès finalement étriqué.

- Le tandem Tyrese Maxey - VJ Edgecombe est tout simplement le plus prolifique pour un backcourt titulaire en NBA sur les trois premiers matches de la saison depuis... que la NBA prend les stats des titulaires. Les Sixers ont dominé le Magic (136-124) sans Joel Embiid et peuvent remercier leurs deux arrières. Maxey a inscrit 43 points, dont 8 de suite dans le 4e quart-temps pour permettre à Philadelphie de se détacher. Edgecombe a ajouté 26 points et 7 passes à 10/17 pour confirmer le départ canon (3-0) de Philadelphie.

Bona block.

Edgecombe lay.

Oubre block.

Maxey trey. SIXERS ON BOTH ENDS... they're seeking a 3-0 start to the season 🔥 pic.twitter.com/vwv7rkSE31 — NBA (@NBA) October 27, 2025

Noah Penda a joué 7 minutes pour le Magic : 3 points, 2 rebonds, 1 passe à 1/1.

- Autre équipe surprise à 3-0 : les Bulls ! Chicago a dominé Atlanta, qui avait pourtant récupéré Kristaps Porzingis (27 pts) sur le gong et compté jusqu'à 13 points d'avance en début de match. Huit joueurs de Billy Donovan ont inscrit au moins 10 points, Ayo Dosunmu (21 pts), Josh Giddey (18 pts, 13 rbds) et Nikola Vucevic (17 pts, 17 rbds) étant les plus gros contributeurs. Zaccharie Risacher était de retour dans le cinq mais n'a joué que 20 minutes avec des stats offensives peu ronflantes (2 pts à 1/5 et rien d'autre) mais un +12 et un bon travail défensif sur Matas Buzelis.

- Lauri Markkanen a choisi la venue des Suns pour battre son record de points en NBA. Le Jazz s'est imposé en prolongation (138-134) grâce aux 51 points du Finlandais, qui est devenu le premier joueur de la franchise depuis Karl Malone à avoir marqué au moins 50 points dans un match. Sans Devin Booker (34 pts), clutch dansle 4e quart-temps, le match ne serait même pas allé en prolongation.

CAREER NIGHT for @MarkkanenLauri. 🎵 51 PTS (career high)

🎵 14 REB

🎵 6 3PM

🎵 17-17 FTM

🎵 2 FTS to seal OT win The first @utahjazz 50-piece since Karl Malone in 1998! pic.twitter.com/PA6iV5jeQG — NBA (@NBA) October 28, 2025

- Cleveland a gagné ses trois derniers matches après avoir perdu celui d'ouverture. Donovan Mitchell (35 pts en 29 min) et les siens ont géré assez facilement les Pistons, éteints devant leur public.

- Rien de mieux pour se refaire la cerise que la réception des Nets... Houston a repris confiance en passant 137 points à Brooklyn. En l'absence d'Egor Demin, Nolan Traoré a un peu plus joué et a joué 21 minutes. Le meneur français n'a compilé que 4 points et 3 passes à 1/5. Kevin Durant a marqué 19 points contre son ancienne équipe, Tari Eason (22 pts) finissant meilleur marqueur des Rockets.

- Pas de Zion, pas de victoire pour les Pelicans, qui ont dû se passer de leur star pour la réception de Boston, ce qui a débouché sur une 3e défaite en 3 matches. Les Celtics ont connu ça, mais ils ont cette fois pu débloquer leur compteur grâce une solidité défensive retrouvée. Payton Pritchard (18 pts, 8 asts) et Anfernee Simons (25 pts) ont mené la danse.

- Minnesota a plié devant Denver (127-114) après avoir appris la blessure pour au moins deux semaines d'Anthony Edwards. Le tandem Jokic-Murray s'est montré sous son meilleur jour avec 43 points pour le Canadien et un triple-double (25 ps, 19 rbds, 10 asts) pour le Serbe. Les Nuggets avaient 8 points de retard à la pause, mais les 23 points de Murray dans le seul 3e quart-temps ont fait pencher la balance de l'autre côté.

3rd game for Joker.

3rd triple-double. 3 players have opened a season this way... and they are, unsurprisingly, Oscar Robertson, Russell Westbrook and now, Nikola Jokić 💪 25, 19 and 10 in Denver's W! pic.twitter.com/r2GGx2u3ik — NBA (@NBA) October 28, 2025

- Stephen Curry et Jimmy Butler ont dû prendre du plaisir en voyant leurs coéquipiers se bouger pour être les moteurs de la victoire de Golden State contre Memphis. Jonathan Kuminga (25 pts, 10 rbds) et Brandin Podziemski (23 pts, 6 asts) notamment ont permis aux Warriors de signer une 3e victoire en 4 matches.

- Austin Reaves a beau être dans une forme olympique, ses 41 points, au lendemain de son match à 51 pions, n'ont pas suffi aux Lakers pour éviter la défaite contre Portland (122-108). Les Blazers ont remporté les quatre périodes grâce à une attaque équilibrée (Avdija, Holiday et Grant au-dessus des 20 points, Clingan et Sharpe à 16 pts) et au fait que Los Angeles n'a pas réussi à développer son jeu offensif.