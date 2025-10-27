Anthony Edwards : Coup dur pour les Timberwolves

Mais qui va donc assurer le leadership et le scoring aux Minnesota Timberwolves en l’absence d’Anthony Edwards ? La franchise va devoir se tourner vers Julius Randle, auteur de 31 points lors du match contre les Indiana Pacers au cours duquel « Ant » est sorti sur blessure, et hausser le ton en défense pour naviguer lors des prochains matches. En effet, l’arrière américain de 24 ans est touché aux ischios et il ne sera pas réévalué avant deux semaines.

Un pépin physique qui fait mal à l’organisation. La rotation des Timberwolves est plus légère que l’an dernier. Notamment dans le backcourt après le départ de Nickeil Alexander-Walker. En l’absence d’Anthony Edwards (qui avait passé un match à 40+ points en ouverture de la saison), Chris Finch va devoir relancer le vétéran Mike Conley, complètement à côté de la plaque en ce début d’exercice. Le meneur tourne à 3 points et 16% aux tirs après trois matches.

Rob Dillingham et Terrence Shannon Jr auront potentiellement plus de responsabilités, comme tout Donte DiVincenzo, qui a justement été lancé dans le cinq majeur de Minnesota cette saison.

