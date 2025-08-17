Moussa Diabaté a refusé de remplacer Vincent Poirier 😬

L'histoire de Moussa Diabaté en équipe de France vient-elle de connaître un tournant ? Présent lors de la préparation de cet Eurobasket 2025, l'intérieur des Charlotte Hornets n'a pas été retenu, le 8 août dernier, par le sélectionneur Frédéric Fauthoux lors du passage du groupe à 14 joueurs.
Mais samedi, les Bleus ont appris une mauvaise nouvelle : le forfait de Vincent Poirier, diminué au niveau de son genou droit. Pour compenser cette indisponibilité et renforcer un secteur intérieur désormais affaibli, le staff tricolore a logiquement pensé à Diabaté.
Cependant, le jeune talent de 23 ans a refusé de revenir dans le groupe ! "On l'a contacté, pour venir suppléer Vincent. Mais il préfère se consacrer à sa saison NBA. Il a consulté son entourage et pris cette décision. On a pris note", a fait savoir Fauthoux dans des propos rapportés par L'Equipe.
Se consacrer à sa saison NBA ? L'argument aurait pu s'entendre... mais il a pourtant bel et bien effectué le début de la préparation pour l'Euro ? J'ai surtout l'impression qu'il a été vexé par sa mise à l'écart lors des premiers choix et a donc décidé de ne plus donner sa priorité aux Bleus.
Et c'est son droit, mais autant l'assumer sans chercher une excuse. Par contre, à 23 ans, Moussa Diabaté vient très certainement de se fermer les portes de la sélection pour les années à venir... Reste désormais à savoir comment les Bleus vont gérer le forfait de Poirier. Pour le moment, les options au poste 5 sont limitées : Alexandre Sarr et Mouhammadou Jaiteh.
On ne sait pas grand chose en fait mais c'est lui qui gère même si au niveau de l'image c'est pas top !
Là il est rentré, c’est beaucoup plus facile pour les Hornets de le bloquer alors que, s’il n’avait pas quitté le groupe, la donne aurait été différente.. c’est aussi une erreur de Fauthoux de l’avoir évincé prématurément.
Moussa a été appelé pour revenir dans le groupe, pas forcément pour faire partie de la sélection à l'euro.
Peut-être a t-il demandé cette garantie qu'il n'a pas obtenue.
Par contre, il avait clairement la garantie d'être dans les 12 en revenant, la liste finale est annoncée ce dimanche, donc si tu es rappelé le samedi pour réintégrer le groupe, ce n'est pas pour repartir le dimanche.