Moussa Diabaté a refusé de remplacer Vincent Poirier 😬

L'histoire de Moussa Diabaté en équipe de France vient-elle de connaître un tournant ? Présent lors de la préparation de cet Eurobasket 2025, l'intérieur des Charlotte Hornets n'a pas été retenu, le 8 août dernier, par le sélectionneur Frédéric Fauthoux lors du passage du groupe à 14 joueurs.

Mais samedi, les Bleus ont appris une mauvaise nouvelle : le forfait de Vincent Poirier, diminué au niveau de son genou droit. Pour compenser cette indisponibilité et renforcer un secteur intérieur désormais affaibli, le staff tricolore a logiquement pensé à Diabaté.

Cependant, le jeune talent de 23 ans a refusé de revenir dans le groupe ! "On l'a contacté, pour venir suppléer Vincent. Mais il préfère se consacrer à sa saison NBA. Il a consulté son entourage et pris cette décision. On a pris note", a fait savoir Fauthoux dans des propos rapportés par L'Equipe.

Se consacrer à sa saison NBA ? L'argument aurait pu s'entendre... mais il a pourtant bel et bien effectué le début de la préparation pour l'Euro ? J'ai surtout l'impression qu'il a été vexé par sa mise à l'écart lors des premiers choix et a donc décidé de ne plus donner sa priorité aux Bleus.

Et c'est son droit, mais autant l'assumer sans chercher une excuse. Par contre, à 23 ans, Moussa Diabaté vient très certainement de se fermer les portes de la sélection pour les années à venir... Reste désormais à savoir comment les Bleus vont gérer le forfait de Poirier. Pour le moment, les options au poste 5 sont limitées : Alexandre Sarr et Mouhammadou Jaiteh.