Dans la perspective de l'Eurobasket cet été, le sélectionneur de l'équipe de France Frédéric Fauthoux a réalisé ses premiers choix : Frank Ntilikina, Moussa Diabaté et Ousmane Dieng ont quitté le groupe tricolore.

Pour les deux derniers nommés, je n'ai pas forcément été surpris. Malgré des profils intéressants, ils sont jeunes et encore inexpérimentés chez les Bleus. Par contre, concernant Ntilikina, médaillé olympique à deux reprises et présent désormais depuis plusieurs années, je le pensais dans les plans du technicien français.

Dans des propos rapportés par L'Equipe, Fauthoux a ainsi pris le temps de se justifier.

"Sur les deux premiers (Diabaté et Dieng), on a privilégié des postes 5 de plus grande taille, plus costauds et on a privilégié l'expérience dans le contexte particulier de cet été - Mam Jaiteh, Vincent Poirier - et des profils polyvalents, Alexandre Sarr et Guerschon Yabusele, qui peuvent évoluer sur les deux postes intérieurs.

Concernant Frank Ntilikina, on a discuté avec lui pour lui expliquer nos raisons. On était plus à la recherche de joueurs qui peuvent créer du jeu et marquer des points. Ce qui n'est pas la plus grosse qualité de Frank. On a donc fait ce choix pour une question de profil, avec l'objectif de créer plus de danger offensif sur les lignes extérieures", a expliqué le patron des Bleus.

Un discours qui peut s'entendre. Même si l'expérience et les qualités défensives de Ntilikina incarnaient tout de même des atouts. Désormais, Frédéric Fauthoux a encore deux choix à faire pour réduire son groupe à 12 joueurs. Et bon courage pour trancher...

Le groupe actuel : Matthew Strazel, Elie Okobo, Isaïa Cordinier, Sylvain Francisco, Théo Maledon, Nadir Hifi, Bilal Coulibaly, Timothé Luwawu-Cabarrot, Zaccharie Risacher, Jaylen Hoard, Guerschon Yabusele, Alexandre Sarr, Vincent Poirier et Mouhammadou Jaiteh.