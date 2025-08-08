Diabaté, Dieng et Ntilikina quittent l’équipe de France

Il n'y aura pas de "point Moussa Diabaté" pendant l'Eurobasket 2025. A mon grand désarroi, Frédéric Fauthoux a fait le choix de renvoyer l'intérieur des Charlotte Hornets à la maison, vendredi, pour la suite de la préparation. Deux camarades l'accompagnent vers la sortie : Ousmane Dieng, peu utilisé avec OKC cette saison mais champion NBA tout de même, et... Frank Ntilikina. Indispensable lors de plusieurs campagnes avec Vincent Collet, l'ancien Strasbourgeois ne passe pas le cut au sein du backcourt.

Le groupe se réduit à 14 joueurs et il faudra encore pour le nouveau sélectionneur des Bleus se séparer de deux d'entre eux avant de s'envoler pour la Pologne. A noter que Sylvain Francisco n'est pas dans la liste de 13 joueurs pour la rencontre face à la Grande-Bretagne ce vendredi soir. Un signe ? Il ne manquerait plus que Jaylen Hoard soit aussi dans le mauvais wagon et Frédéric Fauthoux aura évincé tous mes protégés..

En l'état, il reste donc en équipe de France : Matthew Strazel, Elie Okobo, Isaïa Cordinier, Sylvain Francisco, Théo Maledon, Nadir Hifi, Bilal Coulibaly, Timothé Luwawu-Cabarrot, Zaccharie Risacher, Jaylen Hoard, Guerschon Yabusele, Alexandre Sarr, Vincent Poirier et Mouhammadou Jaiteh.