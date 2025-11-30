Les Clippers sont dans une situation catastrophique

Ils sont actuellement 14eme à l'Ouest avec 5 victoires en 20 matches. Ils ne gagnent même plus avec Kahwi Leonard, qui est pourtant performant. Ils ont perdu leurs 4 derniers matches avec l'ailier All-Star. Il n'y aucune perspective d'avenir pour la franchise, qui possède le roster le plus âgé de la ligue. Quel jeune joueur va permettre à Los Angeles de reconstruire ? Il n'y a aucun talent prometteur dans l'effectif. En plus, les Clippers n'ont pas le contrôle de leurs picks en 2026, en 2027, en 2028 et même en 2029. Terrible.

Ils ne peuvent pas tanker. Ils peuvent difficilement refourguer Kawhi et Harden pour des tours de draft. Bref, ils sont obligés d'être bons et sont trop vieux pour tenir la cadence NBA aujourd'hui.