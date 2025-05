. Qu'il en soit conscient ou non, Sam Presti applique le précepte du chimiste et philosophe français du XVIIIe siècle. La manière dont le General Manager de l'Oklahoma City Thunder parvient à ne rien gâcher et à tout utiliser pour arriver à ses fins, en dépit des hauts et des bas, est assez saisissante. Aujourd'hui, alors qu'OKC n'est qu'à une victoire des Finales NBA et y sera favori quel que soit l'adversaire, il est bon de se rappeler d'où est parti Presti en tant que patron sportif de la franchise, qu'il a d'abord dirigée lorsqu'elle était encore basée à Seattle. En 2007, les Sonics envoient Rashard Lewis au Magic contre une trade exception après un sign-and-trade, ce qui pouvait sembler faible pour un ailier All-Star. Mais de ce point de départ, Presti est arrivé à...et un groupe ultra-compétitif et complet en 2025. En 2007 toujours, OKC envoie la trade exception récupérée en échange deà Phoenix, contreet deux 1st round picks. L'un de ces deux picks devienten 2008. En 2016, après l'aventure autour de Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden, avec des Finales NBA et de belles saisons compétitives, le Thunder envoie Serge Ibaka à Orlando contreet les droits sur la Draft de. En 2017, le Thunder échange Victor Oladipo et Domantas Sabonis contre. Deux ans plus tard, Paul George est transféré aux Clippers, en échange de Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, 5 premiers tours de Draft et deux échanges de picks. Les picks du trade de Paul George sont notamment utilisés pour drafter, aujourd'hui All-Star et lieutenant de "SGA", qui a lui remporté le titre de MVP cette saison, mais aussi, excellent role player. Tout ça, Sam Presti y est parvenu en conservant en plus un vrai trésor de guerre en termes de futurs picks, qui lui permettent une flexibilité presque sans égale en NBA. S'il n'a jamais remporté de titre pour le moment en tant que GM du Thunder, Presti a pris des risques et tenté différentes approches, entre coups de poker ponctuels et calculs à long terme. En ça, il est l'un des dirigeants les plus audacieux, astucieux et talentueux de la ligue. La récompense pourrait arriver très bientôt... OKC aux portes des Finales, Shai taille patron ! " alt="Comment OKC a transformé Rashard Lewis en un MVP, un trésor de guerre et… bientôt un titre ?" />