Draft sans positionnements ?

Encore un arrière ? Sérieusement ? Maintenant Edgecombe ? Bon, OK, le gars a l’air ultra prometteur, rien à dire là-dessus. Tout comme Maxey et McCain d’ailleurs. Mais à un moment, il va falloir que quelqu’un prenne un rebond ou protège le cercle, non ? On ne peut pas juste aligner cinq mecs d’1m90 et espérer survivre dans la raquette. Ce n’est pas NBA 2K en mode débutant.

Et pendant ce temps, notre raquette ressemble à une maison de retraite. Le pivot a du mal à décoller de 10 cm et l’ailier pense encore qu’on est en 2017. Qui va boxer au rebond ? Qui pose des écrans ? Qui ancre la défense ?

Je comprends l’idée : prendre du talent quand il est dispo. Mais là, on est en train de virer à la secte du small ball. Et à moins de vouloir réinventer le basket, ça risque de piquer très fort.

Alors on fait quoi maintenant ? On trade tout le monde ? On prie pour qu’un de ces guards prenne 15 cm cet été ? Je veux bien croire au potentiel, mais là… la construction de l’effectif ressemble plus à une ligue fantasy gérée par un ado sous caféine.

Le pire c'est que j'adore ces joueurs; quand ca veut pas ca veut pas!