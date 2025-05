OKC aux portes des Finales, Shai taille patron !

On se doutait bien que le Thunder ne reproduirait pas la pâle copie rendue dans le game 3. Mais OKC ne s'est pas contenté de réagir pour ce deuxième (et dernier ?) match de la finale de la Conférence Ouest sur le parquet des Timberwolves. Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers ont joué comme des champions NBA. Constamment devant au score, incroyablement efficaces (50% au global, 43% à 3 points), les hommes de Mark Daigneault ont eu une réponse pour tout ce que proposait Minnesota.

Ce qu'ont opposé les Wolves, justement, a été de qualité, puisque l'adresse a là aussi été au rendez-vous et que les locaux n'ont jamais vraiment pris d'éclat. Ils sont même restés au contact tout du long, avec l'espoir de renverser OKC à un moment où le favori pour le titre faiblirait. Il n'en a rien été. Le Thunder l'a emporté (128-126) pour désormais mener 3-1 et se rapprocher à grandes enjambées des deuxièmes Finales NBA de l'histoire de la franchise.

Shai Gilgeous-Alexander (40 points, 10 passes, 9 rebonds) a eu la production d'un MVP et n'est que le 5e joueur à sortir une telle ligne de stats dans un match de finale de conf', Jalen Williams (34 pts) à été un lieutenant phénoménal, auteur de paniers décisifs dans le money time, Chet Holmgren (21 pts, 7 rbds, 3 blks) a été un digne membre de Big Three et Alex Caruso a encore été soldat exemplaire et précieux, pour ne citer que les quatre joueurs les plus en vue. Sur le plan défensif, Luguentz Dort a constamment gêné le tandem Edwards-Randle et livré un combat digne de son statut de All-Defensive player.

J-Dub (34p, 6 3pm, 5a) and Chet (21p, 7r, 3b) came up HUGE in OKC's Game 4 road W 🔥💯 The Thunder (up 3-1) are just a win away from advancing to the Finals! pic.twitter.com/zPfX8mnwnu — NBA (@NBA) May 27, 2025

KAT ranime les Knicks, New York n'est pas mort

Si Minnesota a fait trembler OKC, en revanche, c'est avant tout parce que les role players et les remplaçants ont été excellents et un peu plus au rendez-vous que les titulaires. Anthony Edwards (16 pts, 6 asts à 5/13) a été sur la réserve, Julius Randle (5 pts à 1/7) est passé à côté (et il a fallu que Nickeil Alexander-Walker (23 pts, 5/8 à 3 pts) et Donte DiVincenzo (21 pts, 5/8 à 3 pts) jouent les artificiers pour maintenir la pression. Jaden McDaniels (22 pts) a été au rendez-vous et Rudy Gobert (13 pts, 9 rbds, 1 blk) a eu de bons passages en attaque, notamment sur une séquence pour revenir à 79-79.

A nouveau, cette jeune équipe du Thunder a affiché maturité et sang froid. L'objectif n'est plus très loin. Il s'agira de finir le job à la maison dans la nuit de mercredi à jeudi. Minnesota ne doit pas être enterré, mais en dehors du game 3 un peu surréaliste et dans lequel OKC s'est vite résigné, il y a encore ce sentiment d'impuissance face à une équipe plus complète.

3